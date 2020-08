Decretan alerta roja para Los Cabos y La Paz por huracán "Genevieve"

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) decretó alerta roja para Los Cabos y La Paz ante la cercanía del huracán "Genevieve", a Baja California Sur, y autoridades militares desplegaron los planes Marina y DNIII, además que advirtieron a la población de las posibles lluvias torrenciales que se esperan para el territorio sudcaliforniano.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil de este mediodía se informó también el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que refiere la trayectoria cercana, a 185 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, y paralela a la península, así como probables lluvias de 175 a 250 milímetros, lo que superaría el promedio anual de BCS.

Oscar Zepeda Ramos, director general de Protección Civil, confirmó la alerta roja para los municipios del sur del estado y calificó al huracán "Genevieve" como un "evento que puede ser muy intenso", por lo que dijo "ninguna acción de precaución está de más".

El secretario general de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, llamó a la población a extremar precauciones y pidió que no transite por caminos y carreteras, ante el riesgo de deslaves y fuertes corrientes que pudieran presentarse en las siguientes horas, particularmente en la madrugada del jueves, cuando se prevén los mayores efectos del huracán.

Autoridades de Los Cabos informaron que se han registrado ya las primeras precipitaciones y actualmente permanecen abiertos 17 albergues con 175 personas refugiadas.

El secretario de Salud, Víctor George Flores, indicó que se ha dispuesto de personal médico para atender los refugios temporales; sin embargo, pidió a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, que los albergues se vayan abriendo conforme se requieran porque que se ha complicado la disposición de personal médico para su atención, debido a la emergencia por Covid-19 que también se debe atender.

Dijo que se deberá atender el protocolo ya establecido a fin de no "pulverizar" los recursos de personal médico, pues existen actualmente 187 pacientes hospitalizados por la pandemia.

Durante la reunión, representantes de Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron que el huracán causó estragos en el transcurso de la noche y esta mañana en el suministro de energía en algunas zonas de Los Cabos, afectando poco más de 3 mil usuarios, pero ya se atendieron las fallas.

Los puertos de Las Cabos y La Paz permanecen cerrados a la navegación y conforme avance el fenómeno se determinará el estado del resto.

En el caso de los Aeropuertos de Los Cabos y La Paz, se informó que algunas aerolíneas ya han cancelado rutas, pero se mantiene la operación de los aeropuertos hasta el momento.

De acuerdo con el pronóstico, "Genevieve" estará causando lluvias intensas en el territorio estatal y aunque hasta el momento no se prevé que impacte en tierra, pasaría muy cerca y sus bandas nubosas estarían golpeando la costa oeste.

Con todo, autoridades pidieron a la población estar alertas de la evolución del fenómeno, y recordaron que son erráticos.