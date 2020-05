Decretan Ley Seca en Guanajuato para este fin de semana

El gobierno municipal de Guanajuato decretó Ley Seca para este fin de semana, el cierre de la circulación vial en la zona centro, suspendió la instalación del "tianguis del 10 de mayo" destinado a la venta de flores, globos y regalos por el Día de las Madres.

También suprimió la expedición de permisos para fiestas, bailes o cualquier evento masivo y determinó el despliegue de elementos de Seguridad con el operativo Alcoholímetro.

Con esas medidas se pretende salvaguardar la salud y la vida de las personas en el pico máximo de la pandemia de Covid-19, estableció el alcalde Alejandro Navarro.

Señaló que ya están cerrados los panteones, no va a haber comercio ambulante o se va a restringir, y no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas del 8 al 10 de mayo.

"Esta enérgica medida de contención, contemplada entre las más importantes del 'Operativo 10 de Mayo', obedece a la orden de maximizar el distanciamiento social durante los 3 días de mayor riesgo del brote pandémico", acotó.

El alcalde pidió el apoyo de los guanajuatenses para que los festejos del Día de las Madres sean moderados, en casa y con grupos reducidos de personas.

En Irapuato, el presidente municipal, Ricardo Ortiz anunció que los negocios no esenciales, como las florerías, deberán permanecer cerrados; las pastelerías continuarán sus servicios con accesos controlados, y deberán propiciar la sana distancia entre su clientela, al interior y exterior.

Dijo que para evitar riesgo de contagio por coronavirus se determinó continuar con las medidas preventivas para evitar aglomeraciones, en zona urbana y rural.

Exhortó a la ciudadanía a no realizar reuniones masivas con motivo del Día de las Madres, y quedarse en casa.

Durante el fin de semana, no se permitirán las celebraciones religiosas, visitas a criptas y prevalecerá el cierre de todos los panteones.