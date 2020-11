Decretan Ley Seca y uso obligatorio de cubrebocas en Aguascalientes

Con el fin de prevenir "una situación catastrófica" ante la pandemia del Covid-19, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que habrá Ley Seca y será obligatorio el uso de cubrebocas en el estado.

Martín Orozco Sandoval, anunció que se aplicarán medidas más drásticas para contener la transmisión de Covid-19, así como disminuir la ocupación hospitalaria, pero sobre todo evitar "llegar a una situación catastrófica que será muy difícil de revertir".

"Desafortunadamente en las últimas semanas, se ha incrementado considerablemente el número de contagios diarios, así como la ocupación hospitalaria en el estado", aseguró el gobernador.

Dijo que "sociedad, no podemos esperar ni permitir que esta situación llegue a un punto crítico, que signifique comprometer la atención oportuna a los pacientes contagiados por Covid y perder a más seres queridos".

¿Cuáles serán las nuevas medidas?

Por lo anterior, a partir de mañana 17 y hasta el 30 noviembre quedará prohibido la venta de alcohol y será obligatorio el uso de cubrebocas en todo el estado, como suspensión de actividades no esenciales.

Dichas medidas señalan que aquellas personas que no cumplan, serán objeto de amonestaciones, multas, clausuras temporales o definitivas y arrestos.

Orozco Sandoval expuso que la suspensión total de operaciones aplicará para los siguientes giros y actividades:

Comercios de cualquier índole con acceso al público, centros comerciales, venta de bebidas alcohólicas, espectáculos públicos, oficinas, sucursales o de representación comercial que brinden atención al público, gimnasios y actividades deportivas grupales.

Detalló que quedarán suspendidas las ceremonias civiles, sociales o religiosas en las que intervengan más de 15 personas; las reuniones y eventos sociales en la vía pública y en espacios como jardines, salones de fiestas o similares.

Así como eventos culturales, foros, conferencias, cursos, talleres, exposiciones, actividades comunitarias y presentaciones artísticas con presencia de espectadores.

Además deberán cerrar sus puertas todos aquellos giros y actividades que, en el uso de sus facultades legales, sean determinadas por las autoridades de los 11 municipios.

Martín Orozco reiteró que habrá sanciones para quienes incumplan con las medidas de seguridad sanitaria, que van desde amonestaciones, multas, clausuras temporales o definitivas, hasta arrestos por 36 horas.

¿Quienes seguirán operando?

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat apuntó que podrán permanecer abiertos aquellos negocios, establecimientos u oficinas que pertenezcan a los sectores de actividades esenciales: sector primario, industria, alimentos, medios de comunicación, seguridad, salud, entre otros.

Señaló que aquellos negocios que necesariamente brindan atención al público, deberán hacerlo con un máximo de cinco personas dentro del establecimiento al mismo tiempo; hoteles restringirán el consumo de alimentos dentro de la habitación; y comercios ambulantes de comida ofrecerán servicio únicamente para llevar.

En Aguascalientes e han confirmado 11 mil 155 casos positivos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia; 9 mil 230 pacientes recuperados, mil 36 fallecimientos, 100 casos se mantienen en investigación y 30 mil 44 personas han resultado negativas al virus, según el corte del 11 de noviembre de las autoridades de Salud.