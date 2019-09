Decretan un día más para desahogo de pruebas en caso Lesvy

Aunque estaba pactado que el juicio de Lesvy concluyera este viernes, el juez José Juan Pérez decretó un día más para el desahogo de pruebas por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017.

Se suponía que este viernes darían sus testimonios los testigos a favor del imputado, Jorge Luis González Hernández, entre quienes se encuentran policías de investigación de CDMX, sus familiares, una ex novia y la madre de ésta.

Sin embargo, no hubo tiempo y el juez programó una audiencia más para el jueves 26 de septiembre en la misma sala anexa al Reclusorio Oriente.

Quienes sí testificaron fueron peritos independientes en antropología, psicología, sociología y arquitectura. Entre ellos destacó Ximena Antillón, perito en psicología y acompañamiento psicosocial, que ha participado en casos como el de las mujeres de Atenco y los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Aseguró que la joven de 22 años padecía un síndrome de adaptación paradójica y síndrome de indefensión aprendida, debido a que presentaba autodevaluación, justificaba a su agresor y tenía daño psicológico que la imposibilitó a defenderse.

Según la experta, la dependencia a quien fuera su pareja la hacía sentir que no podía salir de esa relación amorosa pese a la violencia física y emocional. Todos estos testigos se presentaron por parte de la asesoría jurídica de los padres de Lesvy para argumentar que la muerte de su hija fue un feminicidio y no un suicidio como lo asegura el acusado.