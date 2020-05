Decreto, sin certeza jurídica sobre casos en que actuarían las Fuerzas Armadas: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el Acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual se autoriza a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad de manera extraordinaria por los próximos cinco años, pues hay riesgo de que se violen derechos humanos.

El organismo nacional explicó que el Acuerdo, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no tiene certeza jurídica sobre los supuestos en los que cabría la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y eso conlleva "graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos".

"Lo anterior resulta preocupante, pues ante la indefinición, podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en la materia", expresó la CNDH en un posicionamiento público.

Recordó que en años anteriores el Estado Mexicano ha sido acusado de abusos e impunidad por parte de las Fuerzas Armadas, quienes han cometido actos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura.

Por eso lamentó que el Acuerdo del presidente López Obrador no tiene mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza para regular el actuar de las Fuerzas Armadas: "El Acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos".

La CNDH también indicó que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, y estar subordinada y complementaria a las labores civiles, "y si bien el Acuerdo hace referencia a estos conceptos, no se cuenta con elementos concretos y definitorios sobre las exigencias de dicha actuación".

Asimismo, el organismo nacional se dijo preocupado por "la adecuada y suficiente formación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto y protección de los derechos humanos. No basta con una declaración o una afirmación buena fe con respecto a la obligación de dar cumplimiento al artículo 1° constitucional".

La CNDH señaló que se mantendrá atenta del actuar de las Fuerzas Armadas y dijo que resulta necesario que el Congreso de la Unión, la sociedad civil, los órganos civiles y autónomos también hagan una "estricta fiscalización" de su intervención en la seguridad pública.