Defensa de Lozoya tumba a FGR pruebas en caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y su mamá Gilda Margarita Austin y Solís, tuvieron un día de terror en la audiencia intermedia de este viernes sobre el caso Odebrecht, que está en la antesala del juicio, en el que de llegarse a esta etapa ya no habría posibilidad para Lozoya y su mamá de llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex y la UIF.

Aunque al final los imputados lograron reponerse y en conjunto con su defensa tumbaron a la Fiscalía General de la República (FGR) medios de prueba relacionados con transferencias bancarias y comprobantes que la constructora brasileña Odebrecht le hizo a Lozoya Austin en el extranjero, que son determinantes para la acusación de "lavado" de dinero.

La defensa de Emilio Lozoya Austin y su mamá llegó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte decidida a cerrar un acuerdo reparatorio por más de 200 millones de pesos por los sobornos de Odebrecht, pero en la audiencia los asesores jurídicos de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declararon tajantes ante el juez de Control José Gerardo Alarcón López, que no había nada al respecto.

Por lo que el juzgador dio pasó al desarrollo de la audiencia intermedia en la que se desahogaron 8 medios de prueba de la Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales fueron admitidos cinco y le rechazaron dos.

Entre los medios de prueba negados a la FGR se encuentran información bancaria entregada por Suiza, comprobantes de depósitos a cuentas de Lozoya Austin, recursos que presuntamente provenían de los sobornos de la constructora brasileña, y documentos de Nueva York, por presunta violación al secreto bancario.

Visiblemente preocupado, Emilio Lozoya Austin, quien lució un poco más delgado, solicitó "parar la audiencia" ya que consideró que algunas de las manifestaciones podrían "violar sus derechos humanos".

Por videoconferencia, desde su casa, en dónde está en prisión domiciliaria, la señora Gilda Margarita Austin y Solís secundó a su hijo, y expresó que se sentía mal por lo extenso de la audiencia.

No obstante, el juez de Control José Gerardo Alarcón López, le respondió: "Para mí es importante avanzar", ya que la diligencia llevaba varios aplazamientos.

A más de un año de detenido el proceso por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República realizó formalmente la acusación oral contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por delitos de delincuencia organizada, cohecho y "lavado" de dinero por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

A su mamá, Gilda Margarita Austin y Solís, la Fiscalía General de la República le imputó los delitos de "lavado" de dinero y delincuencia organizada.

La audiencia de desahogo de pruebas se reanudará el próximo lunes a las 14:00 horas.