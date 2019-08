Defensa de Robles no cederá copia de entrega-recepción de Sedesol

El abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, adelantó este jueves por la noche que no cederán mañana viernes copia del acta de entrega-recepción de cuando su clienta dejó la Secretaría de Desarrollo Social a José Antonio Meade.

Felipe de Jesús Delgadillo, el juez de Control que vinculó a Robles a proceso por ejercicio indebido del servicio público, dio el martes tres días a la defensa de la exfuncionaria, que se vencen este viernes, para entregar el documento el cual consideró una "joya".

En entrevista, Hernández Barros consideró ilegal la medida, ya que en "México los jueces tienen una labor solamente de expectación, ellos resuelven por supuesto, pero no pueden investigar, esa investigación la tiene que hacer necesariamente el Ministerio Público".

"Y menos a pedirle documentos a la defensa que pudieran ser incluso auto intimidatorios, que no lo es, pero por un principio de racionalidad yo no puedo permitir que un juez le pida a la defensa que entregue documentos relativos a la propia defensa", agregó.

Ante esto, el abogado aseguró que a través de un juicio de amparo le están pidiendo "a un juez que no se entregue este documento; es decir nosotros no podemos tomar una actitud de rebelión, hemos dicho que vamos a cumplir con la ley y lo vamos a seguir haciendo a través de un juicio de amparo contra esa instrucción del juez que no solo es ilegal, sino una instrucción sarcástica, grosera pedirle a la defensa que entregue documentos".