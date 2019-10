Defensa de Rosario Robles apela prisión preventiva

Esta tarde, los abogados de Rosario Robles apelaron la prisión preventiva justificada que le ratificó el miércoles el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, luego de que el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal le ordenó reponer la audiencia inicial únicamente para la medida cautelar.

El litigante Julio Hernández Barros afirmó que en el recurso presentado ante el Quinto Tribunal Unitario, argumentan que no está fundada la prisión preventiva contra la exsecretaria de Desarrollo Social, presa desde agosto en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de uso indebido del servicio público.

"El Quinto Tribunal puede fallar de plano y que ya no haya vuelta (en la medida cautelar) y también puede regresarlo al juez otra vez con otros lineamientos más duros, como por ejemplo que se le ponga otra medida distinta", explicó.

Hernández Barros dijo que el asunto también podría llegar a un Tribunal Colegiado, pero "como fuimos a la apelación primero se va al Unitario y si perdiéramos ahí, por ejemplo, todavía queda el amparo con un colegiado, en este caso".

Insistió que el juez Delgadillo Padierna está resolviendo el caso con el hígado y no con la cabeza, por lo que ha perdido la imparcialidad, una característica que debe tener un juez. Sobre la recusación que interpusieron ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra Delgadillo Padierna, el abogado afirmó que esperan tener respuesta el próximo lunes.