Defensa de Rosario Robles presentará queja contra juez ante la CIDH

El equipo de defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presentará este martes una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los actos del juez de control que la sujetó a prisión preventiva justificada.

De acuerdo con el abogado Julio Hernández Barros, la denuncia será presentada en contra del Estado mexicano pues considera que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna mantiene a Robles sujeta a una detención arbitraria.

El pasado 13 de agosto el juez Delgadillo Padierna vinculó a proceso a la también ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por ejercicio indebio del servicio público y le impuso la medida de prisión preventiva justificada.

La defensa de Robles también ha anunciado que impugnará el auto de vinculación a proceso emitido por el juez por la omisión que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó al supuestamente tener conocimiento de diversas irregularidades en las contrataciones de Sedesol y Sedatu y no hacer nada, con lo que se generó un daño patrimonial de más de 5 mil millones de pesos.

La imparcialidad del juez Delgadillo Padierna ha sido cuestionada en el asunto debido a que es sobrino directo de Dolores Padierna y no planteó ningún impedimento para conocer del caso contra Robles.