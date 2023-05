Defensa prepara recursos legales para revertir la sentencia a Roxana

A-AA+

La defensa de Roxana Ruiz prepara recursos legales para revertir la sentencia, de más de 6 años y un pago por 285 mil pesos, impuesta por una juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM). "Nosotros luchamos por la absolución porque fue violada y defendió su vida", dijo el abogado Ángel Carrera a EL UNIVERSAL.

Justificación de PJEM para sentencia de Roxana Ruiz

De acuerdo al comunicado del PJEM, la juez acreditó la condición de vulnerabilidad de Roxana como mujer e indígena, pero aseguró que la joven se excedió porque un golpe en la cabeza para dejarlo inconsciente era suficiente para neutralizar la agresión física; sin embargo, la conducta se agravó debido a la conducta de Roxana posterior al asesinato.

"Nadie puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito"

Sin embargo, Carrera explicó que la condena que recibió la joven de 23 años constituye una violación al artículo 23 constitucional porque "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito", debido a que Roxana ya fue juzgada por uno de los dos delitos de los que se le acusa en el comunicado.

Aquí te explicamos paso a paso el proceso que Roxana Ruiz ha tenido que vivir desde ser violentada, ser revictimizada, criminalizada y sentenciada en el Estado de México.

Delitos por los que se acusó a Roxana

Cuando Roxana fue detenida por asesinar a su violador, el 8 de mayo de 2021, se le vinculó a dos delitos, el primero fue por homicidio doloso y el segundo por violación a las leyes de inhumación y exhumación y se le impuso prisión preventiva oficiosa.

Roxana y las feministas

En julio del 2021, la colectiva feminista Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas y el grupo de abogados al que pertenece Carrera tomó el caso tras recibir una carta que Roxana les envió desde prisión, por medio de su madre mientras ellas se encontraban acompañando en una audiencia a Lidia Florencio por el feminicidio de su hija Diana Velázquez Florencio en Chimalhuacán en 2017.

"Cuando nosotros nos hacemos cargo del asunto reabrimos la investigación porque ya se iba a cerrar. Le pidieron a Roxana aceptar el hecho y con eso le reducirían un tercio la condena", denunció el abogado.

Se reabrió la investigación, se presentaron pruebas y se luchó para lograr cambiar el delito de homicidio doloso a homicidio por legítima defensa.

Se demostró que las autoridades no trataron como una víctima a Roxana, a pesar de que ella les dijo que había sido violada.

Finalización de término y reparación del daño

Así se logró llegar a la "terminación anticipada de un proceso por el primer delito de violación a los medios de inhumación y exhumación y pagamos la reparación del daño integral por lo que se acabó ese asunto", explicó la defensa.

Roxana obtiene libertad condicional

Entonces quedó el segundo delito por el homicidio y se pidió al juez la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y para el 15 de febrero de 2022 se logró obtener la libertad de Roxana.

Pero el 10 de abril, las autoridades le informaron a Roxana que tendría que regresar a prisión, luego de un amparo de la defensa se consiguió que la joven no regresara a prisión.

Culpable de homicidio simple en legítima defensa

Tras 2 años de lucha, desahogo de pruebas, así como negligencia por parte de la Fiscalía al intentar cerrar el proceso se les niega por lo que se recurrió a un amparo.

Fue el pasado 12 de mayo de 2023, que el PJEM halló culpable del delito de homicidio simple por el "uso excesivo de la legítima defensa", por lo que Roxana esperó su sentencia.

Un día de recibir su condena Roxana habló con EL UNIVERSAL:

"Me siento triste porque es el cumpleaños de mi hijo y no puedo estar con él. Hoy [domingo 14 de mayo] cumple seis años. Es doloroso no poder estar con él y más en estos momentos; ya quiero que esto se termine", cuenta la joven, quien porta un cubrebocas durante la entrevista.

Sentencian a Roxana Ruiz a más de 6 años de prisión

El 15 de mayo Roxana fue sentenciada a 6 años, 2 meses de prisión por haber asesinado a su violador.

Denuncian que PJEM criminaliza a Roxana

"Sale este fallo de condena, totalmente contradictorio, sin perspectiva de género sin sustentabilidad jurídica porque se les olvida que Roxana es una víctima", declaró Ángel Carrera ante la sentencia y el comunicado emitido por el PJEM.

Para la defensa, esta condena viola la constitución porque Roxana ya pagó por un delito, que de acuerdo al Poder Judicial mexiquense se tomó en cuenta para agravar el homicidio en legítima defensa.

"Nosotros luchamos por la absolución, es más, la pena que le podría corresponder a Roxana por la acusación que se le hizo fluctuaba en los 6 meses mínima a 7 años máxima, y ni siquiera le descontaron los 9 meses que Roxana estuvo privada de la libertad, aunque le hubieran puesto 6 meses, nosotros no nos hubiéramos conformado porque fue violada y defendió su vida", explicó el abogado quien aseguró se busca agotar la apelación antes de hacer alguna

Esta condena, "sin duda, se sentaría un mal precedente para las mujeres porque una persona que es violada, que se defiende y defiende su vida, están diciendo (PJEM) que se excedió en su defensa sin considerar que fue víctima primero de una violación. Ella no provocó el hecho. Ella se defendió, estaba sola en su casa y luego ahora digan que debió haber 'dosificado' esa defensa. Ahora el Tribunal de Justicia del Estado de México tendría que hacer como un protocolo o un manual de cómo debe actuar una mujer después de que es violada, porque hay que seguir ciertos pasos porque si se excede...", explicó el abogado.

AMLO analiza indultar a Roxana

Durante la mañana de este viernes 19 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a buscar la manera de ayudar a Roxana y calificó de "tremenda" la justificación que aplicó el juez para emitir la sentencia.

"La justificación del juez es tremenda porque 'pudo haber aminorando la fuerza' y 'fue un exceso de legítima defensa'. Eso fue lo que manejó, ya lo estamos viendo nosotros y si procede me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia y lo vamos hacer", dijo.