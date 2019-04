Defiende AMLO consulta "a mano alzada" por el tren transístmico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la consulta que realizó a mano alzada ayer domingo en Juchitán, Oaxaca, para conocer la viabilidad del proyecto del tren transístmico y sostuvo que la gente está a favor de la construcción.

"En Juchitán habían más de 10 mil personas y como hay esa tendencia a obstaculizar, le pregunté a los 10 mil que representaban a todas las corrientes, habían de organizaciones sociales, era muy plural y por unanimidad más de 10 mil levantaron la mano a favor del proyecto. Es de sentido común como no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo", sostuvo.

Dijo también que se consultó en la región y la gente respondió que aprobó el proyecto.

"De acuerdo a las comunidades y etnias se tienen las actas de las asambleas que de acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo. La verdad y yo no digo mentiras porque la mentira es reaccionaria, es del demonio, la verdad es revolucionaria, es Cristiana para que se polémica más, para ponerle más salsa. Nosotros no mentimos, lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto. Los que están en contra son nuestros adversarios que no viven en el Istmo", aseveró.

Pidió a sus opositores aplicarse a fondo y analizar más las cosas, visitar los pueblos, "no hace mal el sol, quitarse lo amarillo burócrata, lo 'fifí'".