Defiende Cofece licitación de los 'watthorímetros'

Aunque el triunfo de la empresa dominante del mercado en watthorímetros "no gustó", la CFE incorporó cambios en dicha licitación, lo que permitió tener cuatro ganadores, dijo la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Añadió que la decisión de CFE de incluir las sugerencias que hizo la Cofece para la reciente licitación de watthorímetros, no solamente generó ahorros, permitió diversificar proveedores.

En clara referencia a IUSA, Palacios dijo en un documento que subió a Twitter que "a varios no gustó que empresas con alta participación de mercado estuvieran de nueva cuenta consideradas entre las seleccionadas".

Sin embargo, explicó que ello es resultado de la situación actual "por una parte, son la que hoy tienen más fuerza para competir agresivamente (tienen la infraestructura para ofrecer grandes cantidades y pujar los precios más bajos); por la otra, legalmente no se puede impedir a ninguna empresa participar en un concurso público mientras no se haya desahogado un procedimiento administrativo que diga lo contrario".

Expuso que en las bases de la licitación se amplían los tiempos de entrega de 90, 120 y 150 días naturales; se permitió que las empresas que no contaban con constancia de calificación acrediten con otros requisitos su capacidad; la convocatoria contempló adjudicar a dos proveedores los contratos en 80% y 20% con un diferencial máximo de 5% en precio, además de que hubo subasta a la inversa.