Defiende CS envío de petróleo a Cuba

La mandataria afirma que responde a un criterio de ayuda humanitaria

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Defiende CS envío de petróleo a Cuba

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de petróleo mexicano a Cuba responde a un criterio de ayuda humanitaria y descartó que esta decisión tenga algún impacto negativo en la relación bilateral con Estados Unidos o con el presidente Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal subrayó que la política exterior de México se rige por los principios constitucionales de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención, por lo que reiteró que corresponde exclusivamente al pueblo cubano definir su propio destino.

"Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son las y los cubanos, porque esa es nuestra Constitución: la soberanía de los pueblos", afirmó.

Sheinbaum señaló que, en el contexto de las diferencias históricas entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de fungir como un vehículo de diálogo, siempre y cuando exista voluntad de ambas naciones y se establezcan las condiciones adecuadas para ello.

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), la presidenta adelantó que su gobierno presentará un informe detallado sobre el volumen de petróleo que se envía a Cuba como parte de esta ayuda, así como sobre la situación general de la empresa productiva del Estado.

Destacó que Pemex atraviesa por un momento sólido, gracias al trabajo realizado en la administración anterior y a la consolidación de una visión de largo plazo, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda. Incluso, resaltó que este modelo ha permitido mejorar la percepción de las calificadoras internacionales.

"Pemex es una empresa del pueblo de México y tenemos la obligación de informarle cómo va Pemex y cómo va el gobierno. Pemex va muy bien", sostuvo.

La presidenta señaló avances relevantes en áreas estratégicas como la refinación y la petroquímica, al indicar que la capacidad de refinación se encuentra en su nivel más alto y que continúan los trabajos para concluir proyectos heredados, como la refinería de Dos Bocas, que ya alcanza una producción superior a los 300 mil barriles diarios.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la cooperación energética con Cuba no representa un giro en la política exterior mexicana ni una confrontación con Estados Unidos, sino una acción solidaria enmarcada en los principios históricos de México en materia internacional.

