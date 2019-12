Defiende presidenta de la Mesa Directiva del Senado a Lilly Téllez

Ayer lunes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena ordenó al coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, a separar en un plazo de tres días hábiles a la senadora Lilly Téllez del grupo parlamentario en esa Cámara.

Los integrantes esta comisión aseguraron que la legisladora, "no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos" del partido, razones por las que "no puede, ni debe pertenecer a la bancada".

Entre los argumentos se expone que Morena respeta las libertades, la igualdad en la diversidad, los derechos de las mujeres y busca la eliminación de toda forma de discriminación y violencia homofóbica, y se considera que Lilly Téllez no defiende ni comparte esos valores.

Ante ello, la también senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, defendió a Lilly Téllez de la decisión de Morena.

A través de redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, señaló: "Estimada senadora

@LillyTellez ha sido y es un honor ser tu compañera en @MorenaSenadores. Un ente externo carece de competencia para involucrarse en asuntos parlamentarios. Yo me quedo con nuestra Carta Magna #Legalidad #Respeto".

Sin embargo, algunos comentarios de sus seguidores le recordaron que el "ente externo" es su partido, Morena.