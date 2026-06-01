Deja 7 muertos riña en penal de Culiacán, Sinaloa

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Culiacán, Sin.- En el centro penitenciario de Aguaruto, Culiacán, se reportó una riña colectiva entre internos que concluyó con un saldo de siete muertos y un herido por heridas de arma blanca.

Un primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó de una riña en el Penal de Aguaruto, situación que se había controlado, pero se encontraban personas muertas, sin establecer la cifra.

Los datos que se conocen, es que este domingo, muy temprano, en uno de los módulos se inició una discusión entre internos, la cual subió de tono y desencadenó una agresión, en la que salieron a relucir instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

Tras los hechos violentos, personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios realizaron una inspección al interior del penal en busca de armas o instrumentos punzo cortantes.

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También se informó que las visitas a los presos fueron suspendidas como medida de seguridad.

Por la tarde se reportó que personal de la Fiscalía General del Estado ya había sido notificado sobre los siete internos que resultaron muertos y las trabajadoras sociales habían contactado las primeras cinco familias.

Sinhué Téllez López, secretario de Seguridad Pública (SSP) del Estado, informó que un reo resultó herido, por lo que fue atendido por personal médico del centro penitenciario. Precisó que después el mediodía la situación se había normalizado en el penal donde se registró la riña.

Hace siete días las autoridades de Sinaloa informaron que se habían tomado medidas extras de seguridad. Incluso, Tellez López, realizó un recorrido por el exterior del penal para detectar posibles puntos vulnerables.

Un informe concentrado, reveló que en este centro penitenciario de Culiacán, en donde en el transcurso de este mes se ha asegurado, en varios operativos, 43 celulares, 59 cargadores para estos móviles y 236 dosis de diversas drogas, entre otros objetos prohibidos, las autoridades acordaron adoptar nuevas medidas de seguridad y recorrieron el perímetro exterior.

La SSP de Sinaloa informó que ante la inquietud de familiares de internos del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, también se realizó una revisión en los módulos del penal y se suspendieron las visitas.