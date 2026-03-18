Deja tormenta con granizo graves daños en Ecatepec

ECATEPEC, Méx.- La tarde de este martes se registró una tormenta con granizo en varias zonas del municipio y provocó daños estructurales, inundaciones en vialidades y afectaciones en espacios públicos, sin reporte de personas lesionadas.

El gobierno municipal activó el operativo Tormenta, en el que participan Protección Civil, Sapase, Servicios Públicos, Obras Públicas y Bomberos.

Elementos de estas dependencias atendieron de inmediato las consecuencias de la precipitación, que incluyó granizo de más de 30 centímetros de acumulación en avenidas como Toluca y Tlalnepantla, en Lomas de San Carlos, así como en colonias Centro, Urbana Ixhuatepec, Las Fuentes, Hank González, Ejidal Emiliano Zapata, Santa María Tulpetlac y Nuevo Laredo.

Se registró el colapso de tres techumbres: la de la escuela primaria Luis G. Urbina, localizada en Lomas de San Carlos; la del estacionamiento de la Vocacional 3, ubicada en Colonos de México, con una superficie de 100 metros cuadrados; y la de una bodega en el Cedis ubicado en avenida Pirules esquina Oriente II, en San Carlos, también de 100 metros cuadrados de lámina.

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Personal de Protección Civil evacuó alumnos y docentes de la primaria afectada, retiró el granizo acumulado y aseguró las zonas.

La Vía Morelos, a la altura de Santa María Tulpetlac, quedó inundada, al igual que otras vialidades donde el agua y el hielo saturaron la circulación.

Cuadrillas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) destaparon coladeras en puntos críticos como Vía Morelos y avenida Tero para facilitar el desfogue.