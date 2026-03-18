logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Deja tormenta con granizo graves daños en Ecatepec

Provocó daños estructurales, inundaciones y afectaciones en espacios públicos

Por El Universal

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Deja tormenta con granizo graves daños en Ecatepec

ECATEPEC, Méx.- La tarde de este martes se registró una tormenta con granizo en varias zonas del municipio y provocó daños estructurales, inundaciones en vialidades y afectaciones en espacios públicos, sin reporte de personas lesionadas.

El gobierno municipal activó el operativo Tormenta, en el que participan Protección Civil, Sapase, Servicios Públicos, Obras Públicas y Bomberos.

Elementos de estas dependencias atendieron de inmediato las consecuencias de la precipitación, que incluyó granizo de más de 30 centímetros de acumulación en avenidas como Toluca y Tlalnepantla, en Lomas de San Carlos, así como en colonias Centro, Urbana Ixhuatepec, Las Fuentes, Hank González, Ejidal Emiliano Zapata, Santa María Tulpetlac y Nuevo Laredo.

Se registró el colapso de tres techumbres: la de la escuela primaria Luis G. Urbina, localizada en Lomas de San Carlos; la del estacionamiento de la Vocacional 3, ubicada en Colonos de México, con una superficie de 100 metros cuadrados; y la de una bodega en el Cedis ubicado en avenida Pirules esquina Oriente II, en San Carlos, también de 100 metros cuadrados de lámina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Personal de Protección Civil evacuó alumnos y docentes de la primaria afectada, retiró el granizo acumulado y aseguró las zonas.

La Vía Morelos, a la altura de Santa María Tulpetlac, quedó inundada, al igual que otras vialidades donde el agua y el hielo saturaron la circulación.

Cuadrillas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) destaparon coladeras en puntos críticos como Vía Morelos y avenida Tero para facilitar el desfogue.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semarnat reporta aumento del 64% en mariposa monarca 2025-2026
    Semarnat reporta aumento del 64% en mariposa monarca 2025-2026

    Semarnat reporta aumento del 64% en mariposa monarca 2025-2026

    SLP

    AP

    El aumento se atribuye a condiciones climáticas favorables en Estados Unidos y México durante la migración y reproducción.

    Diputados lanzan convocatoria para elegir tres consejeros del INE
    Diputados lanzan convocatoria para elegir tres consejeros del INE

    Diputados lanzan convocatoria para elegir tres consejeros del INE

    SLP

    El Universal

    El proceso incluye entrega digital de documentos, examen y entrevistas en la Cámara de Diputados.

    Personal que murió en Dos Bocas iba en un coche
    Personal que murió en Dos Bocas iba en un coche

    Personal que murió en Dos Bocas iba en un coche

    SLP

    El Universal

    Cuatro de las víctimas eran empleados de una empresa externa que transitaban en vehículo.

    Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum
    Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum

    Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum

    SLP

    El Universal

    Jesús Zambrano acusa a Sheinbaum de centralizar el poder y violar el federalismo.