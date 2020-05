Dejada a su suerte, familia con Covid-19

En una casa de la alcaldía Iztapalapa, una familia entera contrajo los síntomas del coronavirus sin que las autoridades hayan respondido a su llamado de auxilio. Para los Granados estas semanas han sido desastrosas, pues al menos seis de sus integrantes presentaron fiebre y dolor de cabeza, e incluso otros dos fallecieron por complicaciones respiratorias.

Acostumbrados al trabajo diario y por necesidad, los Granados trabajaron en sus negocios de pollo, tortas, verduras y artículos de limpieza hasta el 3 de mayo, cuando Gerardo perdió la vida tras presentar los síntomas. Aunque la familia se puso en cuarentena, eso no impidió que cuatro días después, el 7 de mayo, Christian Granados también muriera por padecer una fiebre elevada, tos seca y problemas para respirar.

Christian tuvo todos los síntomas de Covid-19, pero su certificado de defunción, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, señala que murió por "síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonía, probable Covid-19", es decir, este hombre ni siquiera podría alcanzar a entrar a la estadística de muertes confirmadas por coronavirus, porque ya fue sepultado en el panteón de San Lorenzo sin que le hicieran una valoración médica a fondo.

Las últimas cinco horas de vida de Christian debieron ser las más difíciles porque, según el certificado de defunción, ese fue el tiempo en el que sus pulmones no pudieron oxigenar a los otros órganos de su cuerpo. Fue así como poco a poco se asfixió hasta morir. Según la hermana de Christian, Paulina, las autoridades no hicieron nada para salvar la vida del hombre de 43 años, incluso cuando realizaron llamadas al 911 y Locatel para pedir una ambulancia.

El argumento de las autoridades fue que, como en un inicio Christian presentaba fiebre, lo recomendable era dejarlo en su casa porque no corría riesgo. No obstante, cuando la enfermedad avanzó hasta dificultar el respirar, la ambulancia solicitada tampoco llegó.

"Por ningún motivo el gobierno proporcionó alguna ayuda y nosotros hemos estado hablando, hemos dado seguimiento, hecho todo e incluso ya se les reclamó por la falta de empatía hacia los ciudadanos porque no hay ayuda de absolutamente nada".

Quien ahora se encuentra en cama con los mismos signos de Covid-19 es Araceli Mejía, la viuda de Christian, quien teme morir y dejar solos a sus dos hijos. Araceli está conectada a un tanque de oxígeno y un oxímetro que la misma familia compró, además de que sus hijos Christian y Osvaldo, de 15 y 13 años respectivamente, permanecen con su mamá con un traje especial para no infectarse.