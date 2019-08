Dejan a niños fuera de la escuela por no pagar cuota en Tamaulipas

Debido a que sus padres no pudieron pagar las cuotas escolares, dos alumnos de la primaria Eusebia Banda Sevilla se quedaron fuera del plantel en lo que debía ser su primer día de clases.

Estos hermanitos se encontraban fuera de la escuela pues, señalaron, los maestros les dijeron que no podían pasar hasta que cubrieran los más de mil pesos por concepto de cuotas.

Alejandro Villaflores, padre de estos alumnos, destacó que por el momento les resulta imposible realizar el pago.

Manifestó que intentaron hablar con el director, de nombre Juan Francisco, el cual simplemente no los recibió.

Dijo que interpondrán una denuncia ante derechos humanos así como de manera legal, pues se violenta el artículo 3 de la Constitución.

Para muchos, el que los niños se mantuvieran al exterior de la escuela portando carteles fue una escena por demás conmovedora.

Esto, ya que los niños llevaban puesto su uniforme, zapatos boleados y sus mochilas con útiles escolares.