Dejan fuera de servicio página del Conapred tras hackeo

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, informó que este lunes sufrió cuatro ataques cibernéticos a su página web, por lo que, mientras realiza la investigación correspondiente, dejará fuera de servicio su plataforma y establecerá otra con información básica.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que no hay indicios de que se haya vulnerado información sensible o datos personales con los cuatro ataques recibidos; sin embargo, su plataforma estará suspendida en lo que se realiza el diagnóstico de lo ocurrido.

"Como medida preventiva, la página queda fuera de servicio hasta concluir el diagnóstico en curso. Mientras tanto, el Conapred pondrá a disposición del público una página alterna con información básica, así como los medios para continuar atendiendo quejas en contra de actos de discriminación", expresó.

Este lunes, la organización Anonymous Iberoamérica se adjudicó el hackeo a la página del Conapred, luego de declarar que se sentía "decepción" porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace uso de la censura.

El supuesto ataque de Anonymous también se dio días después de la renuncia de Mónica Maccise, quien dejó su cargo al frente del Conapred a solicitud del gobierno federal.

En tanto, el Conapred relató en su comunicado que, tras los accesos no autorizados, el área de sistemas procedió a bloquear la información, dio vista a las autoridades y comenzó un diagnóstico para evaluar lo sucedido y garantizar la seguridad del sitio.

"El Conapred continúa el análisis con la colaboración de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional", indicó.