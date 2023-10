Dejemos que el pueblo decida: AMLO sobre García Harfuch

Tras conmemorarse 9 años del Caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al ser cuestionado por supuestos vínculos del aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

"Ya no puedo yo meterme en estos asuntos, yo entregué el bastón de mando del movimiento de transformación y la banda presidencial la voy a entregar a finales de septiembre", respondió en su conferencia mañanera de este lunes 2 de octubre en Palacio Nacional.

"¿Por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir? Los conservadores, ahora que no les ha funcionado nada, y no les funciona porque no quieren cambiar, quieren seguir considerando al pueblo menor de edad, o considerando que el pueblo es tonto.

"Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero así son los conservadores, no le tienen respeto al pueblo y mucho menos quieren al pueblo, aunque parezca increíble, son muy racistas, son muy clasistas y muy hipócritas", agregó.

Arremetió contra sus opositores porque, dijo, no volteaban a ver al pueblo y en el periodo neoliberal aprobaron reformas "para perjudicar al pueblo y beneficiar a una minoría rapaz".

"¿Si es tan malo, por qué no han presentado denuncias?"

Ante los señalamientos de la supuesta participación de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en la llamada "verdad histórica" del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que "Si es tan malo, tan malo Harfuch como se sostiene", por qué no se han presentado denuncias en contra de él.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que en su gobierno no se protege y no hay impunidad para nadie.

Aseguró que será el pueblo está muy despierto y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene y será quien decida en 2024.

"Si es tan malo, tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, no es como lo cree (el escritor Guillermo) Sheridan. Está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y puede no saber a precisión que le conviene, pero sí sabe perfectamente, perfectamente lo que no le conviene. Vamos a dejarlo y vamos ahora a tener mucha, así como hablamos de Estados Unidos, de que hay temporada electoral y que empiezan a hablar de cosas que no son ciertas, calumnias y todo, así también aquí eso se da en todo el mundo como hay vísperas de elecciones, pues sale todo y andan nerviosos. La gente sabe muy bien quién es quién y hay que respetar al pueblo.

"¿Por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan, por qué no han presentado denuncias y se juzga? Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie porque no somos iguales a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios", dijo.