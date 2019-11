Dejo RSP, si me ganan presidencia: Peña Neder

Ciudad de México.- Juan Iván Peña Neder, quien asegura seguir encabezando Redes Sociales Progresistas (RSP), afirmó que si José Fernando González Sánchez, actual presidente de la organización reconocido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), le gana la dirigencia en una votación de la militancia, se va del organismo.

"Si me gana en una consulta directa a la base, el partido se lo dejo. Si me gana en una asamblea de delegados, se lo dejo y me voy", sentenció en entrevista.

Peña Neder acusó a González Sánchez de pretender "robarse la asociación civil" que busca convertirse en partido político y que lleva el mayor avance para tener una plataforma política y dinero de las prerrogativas que le tocarían.

"Necesitan un esquema de protección política y cometen el error terrible de agredirme, yo sólo era un aliado. Incluso le dije: ´Mira, Fer, si quieres ser presidente del partido, te doy la presidencia, pero dejen acabar el partido´", narró.

"Saben que si alcanzamos el nivel de partido, vamos a arrasar en cualquier mecanismo de elección directa, entonces, era más fácil robarse la asociación civil que ganarnos, ellos batallan para sacar asambleas de 3 mil afiliados", dijo.