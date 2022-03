Del AIFA a Los Pinos

Ciudad de México.- Guadalupe Piña, la vendedora de doraditas que saltó a la fama por ofrecer sus productos durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 21 de marzo, llegó a Los Pinos para acaparar a todos los comensales y medios de comunicación que se dieron cita en la muestra de gastronomía mexicana instalada en el Mercado El Solar de Cencalli.

La vendedora fue invitada a esta feria por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, tras acudir a Palacio Nacional a entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitándole un espacio comercial en el nuevo aeropuerto.

Aunque la feria pretendía promover el capital gastronómico con el que cuentan los diferentes estados de la República Mexicana, terminó cediendo el foco a la famosa joven, quien en ningún momento dejó de ser solicitada por los medios de comunicación y los visitantes.

Apoyada por su esposo y su suegra, Lupita no se daba abasto tratando de despachar su viral platillo, del que aclara, "no se llama tlayuda, se llama doradita y aunque se parezcan no son lo mismo". Especifica que los ingredientes usados tampoco son iguales pues este platillo lleva frijoles, nopales, cebolla, cilantro, queso y salsa verde o roja.

En entrevista con El Universal, Guadalupe narra que fue Silvia Martínez, su suegra, quien inició con este negocio hace más de 30 años. La falta de oportunidades laborales y su precaria situación económica la orillaron a venir al Zócalo de la Ciudad de México, desde Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, para vender esta comida.

"Un día antes de la inauguración [del AIFA], mi suegra me dijo que tenía ganas de ir a conocerlo para ver si podíamos trabajar ahí vendiendo la comida en el estacionamiento. A las ocho de la noche nos pusimos a preparar las tortillas, los frijoles y en la mañana, como a las seis, agarramos camino. Gracias a Dios de que me convenció porque nos ha cambiado la vida", relata.