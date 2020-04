Del Mazo no asistirá a evento de AMLO por precaución

Debido a que un subsecretario de Gobierno dio positivo a Covid-19, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza (PRI) no asistiría al evento que encabezará este medidodía, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la zona 37 militar de este municipio para supervisar el hospital Sedena-Insabi.

De acuerdo con las fuentes consultadas el gobernador Alfredo de Mazo no tiene ningún síntoma y se encuentra bien, pero por precaución y para cuidar el tema de salud, decidió no asistir al mismo evento que el Presidente de la República.

El titular del Ejecutivo y el mandatario local harían un recorrido en el hospital dentro de la zona militar que se destinará para atención de casos graves por la pandemia del coronavirus.

Como parte de la estrategia del gobierno del federal para mitigar la transmisión de la pandemia la Sedena maneja 17 Hospitales del Sistema de Salud.