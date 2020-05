Delegado del IMSS es el primer donante de plasma en Coahuila

Leopoldo Santillán Arreygue, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se recuperó del coronavirus y se convirtió en el primer donador de plasma de Coahuila para salvar a pacientes con Covid-19.

Hace casi un mes, el jueves 16 de abril pasado, se supo que el funcionario estaba en auto-confinamiento debido a que se había contagiado del virus. Aunque no presentaba síntomas, le detectaron que estaba infectado en una prueba.

"Una vez que cumplió con las indicaciones médicas de mantenerse aislado, el representante del IMSS resultó negativo a las pruebas practicadas recientemente", informó el Instituto.

Destacó que por eso regresó a laborar a la Oficina de Representación.

En un comunicado, la institución médica aseguró este martes que Santillán Arreygue cubrió los criterios para adherirse al programa Plasma que se lleva a cabo en el país.

La donación la realizó el pasado jueves 7 de mayo en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34.

Un centenar, la meta en Coahuila

El Instituto refirió además que como titular del IMSS en la entidad, Santillán Arreygue suscribió el compromiso de colaborar con la UMAE No. 34 para alcanzar una meta de 100 donadores, únicamente correspondientes al estado de Coahuila.

"Cada donación se fracciona en tres aplicaciones que se pueden destinar a igual número de pacientes en estado crítico por Covid-19, a fin de favorecer su recuperación", explicó.

Resaltó también que "el IMSS es la primera institución del país certificada para hacer uso de plasma convaleciente".