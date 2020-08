Delegado en BCS da positivo a Covid previo a visita de AMLO

El delegado de Programas Federales en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, y su esposa, Patricia López, informaron que dieron positivo a Covid-19, y se encuentran en resguardo domiciliario.

A través de un video, difundieron que ante la presencia de algunos síntomas y previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, decidieron hacerse la prueba resultando positivos, aunque con síntomas leves hasta el momento.

"Esta situación nos pone en una condición extraordinaria, pero creemos que no hay mal que por bien no venga. Vamos a salir adelante, somos gente sana que ha soportado dificultades más que ésta, así que creo que vamos a salir bien", expresó el delegado federal. Dijo agradecer al sector salud responsable de hacer el examen que actuó con celeridad en la atención.

"Fue una decisión tomada a tiempo, el hacernos la prueba, pues viene el señor presidente y había que tener mucha responsabilidad ante cualquier duda, y ante algunos síntomas decidimos hacernos el examen", añadió.

Con todo -agregó- "vamos bien, espero no se nos compliquen las cosas, aquí en casa nos vamos a cuidar, a poner al cien para evitar que esto se nos llegue a agudizar. Hace dos o tres días apenas que tenemos los síntomas y solo nos resta agradecer todo el apoyo de la gente".

Autoridades estatales informaron a inicio de la semana que se encuentran terminando de afinar los detalles de la visita del presidente de México a esta entidad; especialmente en Los Cabos, que se prevé su visita para entregar obras de mejoramiento urbano.

En Baja California Sur, los casos positivos a Covid-19 han aumentado significativamente en las últimas semanas, alcanzando un total de 4 mil 705 casos acumulados, de los cuales permanecen activos 2 mil 435, suman 213 defunciones y se han recuperado 2 mil 57 personas.