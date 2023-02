Delgado asiste al INE para pedir que le quiten el registro al PAN

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que acudirán esta tarde al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar que le quite el registro al PAN.

Detalló que a las 16:00 horas acudirá junto con otros morenistas para presentar la solicitud, por las relaciones que tuvieron gobiernos emanados de dicho partido político con Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de cinco delitos en Estados Unidos.

Dijo que el PAN no se puede deslindar del exsecretario de Seguridad, al señalar que nunca estuvo afiliado ya que "fue el partido que sostuvo esa política criminal encabezada por Felipe Calderón".

"Y no solo eso, el origen de García Luna es con Vicente Fox, quien encumbra o quien forma a García Luna es el presidente Vicente Fox, que casualmente, al inicio de su administración se le escapa ´El Chapo´ Guzmán", dijo.

Le vamos a solicitar al INE que le quite el registro al #PAN porque está comprobado que es una organización criminal mas que política, y una organización criminal no puede seguir aspirando a participar en política. ¡Nunca más gobiernos criminales, corruptos o asesinos! pic.twitter.com/WxPU9pW6l2 — Mario Delgado (@mario_delgado) February 22, 2023

Refirió que la Fiscalía General de la República (FGR) también debe investigar a García Luna, y se debe incluir al expresidente Calderón."No fue un acto aislado, sino una conducta reiterada de pago por protección durante seis años, y no es posible que Flipe Calderón no se hubiera enterado", dijo.