Delgado pide a la dirigencia de Morena no tomar protesta a Muñoz Ledo

Mario Delgado pidió a la dirigencia nacional de Morena que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, que se respete la institucionalidad del partido y no se tome protesta a Porfirio Muñoz Ledo.

A través de una carta, Delgado Carrillo exigió a la dirigencia de Morena que asuma su responsabilidad y se garantice la legalidad de la vida interna del partido y del proceso electivo, ello a fin de lograr la unidad y evitar confrontaciones.

Porfirio Muñoz Ledo advirtió que este lunes estará en la sede nacional de Morena para rendir protesta como nuevo dirigente nacional del partido político.

"Como representantes de todas y todos los morenistas, les pedimos no prestarse a ese acto ilegal de permitir que Muñoz Ledo violente la institucionalidad del partido, lo que atenta contra los principios democráticos de nuestro movimiento.

"Al mismo tiempo exigimos que hagan un pronunciamiento explícito y puntual para respetar la institucionalidad y los cauces legales para el proceso de encuestas que ustedes suscribieron", escribió Mario Delgado.

Detalló que aún falta la tercera encuesta y es responsabilidad de la dirigencia continuar el proceso.

"No permitan la ruptura de la legalidad. Demandamos respeto al proceso de esta consulta. Sean ustedes los garantes de la legalidad y la institucionalidad", añadió.

Ramírez Cuéllar los llama a actuar con unidad

El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó a Porfirio Muñoz Ledo y a Mario Delgado Carrillo, aspirantes a la dirigencia nacional, a actuar con unidad y esperar lo que determine la tercera encuesta y la autoridad electoral.

"Vamos a encontrar una buena solución, ya el INE le notificó al Tribunal Electoral la situación que guarda el resultado tanto de la encuesta de reconocimiento como de esta última, entonces, vamos a esperar y cualquier resolución que los órganos impartidores de justicia nos indiquen y también la autoridad administrativa, eso vamos a acatar", dijo.

En entrevista telefónica, señaló que todos los actores que son parte de Morena deben poner su granito de arena para unificar y sacar adelante no sólo la elección intermedia del próximo año.

"Tenemos pendientes los procesos en Hidalgo y en Coahuila, son tareas muy urgentes que requieren la mayor unidad posible, salir todos fortalecidos y respaldar todo el proyecto, y los cambios nacionales", aseveró.

El también diputado federal con licencia criticó que el cúmulo de problemas que enfrenta Morena son por el asedio judicial de parte del Tribunal Electoral que ha sacado sentencias sin sentido y ha despojado a Morena de la institucionalidad.

"Nos quitó todo el proceso de organización y pasó por encima de los estatutos, le quitó a la militancia el derecho a elegir a los dirigentes y hoy estamos con esta situación tan difícil y grave.

"Lo más importante es restablecer la institucionalidad en Morena y evitar que los órganos externos se metan en nuestra vida interior y que sean los que estén determinando todo, porque esa es la causa de muchos problemas que estamos enfrentando en la actualidad", recalcó el líder morenista.

En tanto, ayer legisladores de Morena se deslindaron del desplegado publicado por el equipo de Mario Delgado Carrillo, en el que muestra una lista amplia de diputados que lo apoyan para llegar a la dirigencia del partido. Algunos dieron su apoyo a Porfirio Muñoz Ledo.