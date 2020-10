Delincuencia organizada ofrece mil 500 pesos a quienes toman casetas

La titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández confirmó que las personas que tomaron la caseta de Alpuyeca durante 15 días en Morelos operan a favor de un grupo delincuencial, mismo que entrega apoyos de hasta mil 500 pesos a las personas que extorsionan a conductores.

En rueda de prensa, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la paz y seguridad en Morelos, Pineda Fernández puntualizó que en el operativo del martes participaron autoridades estatales y federales, y se logró la liberación de tres operadores de autobuses que habían sido privados de la libertad desde el 12 de octubre por los manifestantes en la plaza de cobro 184 "Francisco Velasco Durán" también conocida como Alpuyeca, al sur del estado. Precisó que entre los detenidos en la caseta de Alpuyeca se encuentran 43 hombres, 14 mujeres y 21 menores de edad, estos últimos fueron entregados a la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del sistema DIF Morelos.

Agregó que la intervención de las autoridades ocurrió luego de una denuncia en la UECS por secuestro exprés de una víctima. Al respecto el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que ya se reunió con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en la Ciudad de México para abordar el tema de las casetas en Morelos, porque no se va a solapar que se violente la ley a costa de los derechos de la mayoría. "Esto no se puede permitir por la gente que vienen a manifestarse de Guerrero y aparte son chavos que aprovechan estos líderes, que se aprovechan de estos pobres chavos que tienen 15 y 16 años. Ojalá que no caigan en estos personajes que le siguen haciendo daño al país, estos personajes están liderados por alguien pero tenemos que investigar y esperemos que caigan estos personajes que aprovechan a los jóvenes por la situación económica y lo que tienen que hacer para poder comer", expresó el mandatario estatal.

Blanco Bravo precisó que se trabaja en conjunto porque no se pueden permitir estos atropellos de supuestos manifestantes que agreden a los conductores, y afirmó que en Morelos están preparados con elementos de la Guardia Nacional para retirar a quienes pretenden bloquear casetas. Todos los ciudadanos tienen derecho de manifestarse, pero no vamos a permitir las agresiones en contra de cualquier elemento de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de la Guardia Nacional y la UECS, porque solo buscan provocaciones, dijo el mandatario estatal en conferencia de prensa.

Los manifestantes, afirmó la fiscal Antisecuestros, iniciaron agresiones en contra de elementos policiales y causaron daños a unidades de la policía estatal y municipal al arrojarles piedras.