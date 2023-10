Delincuencia organizada secuestra y elimina migrantes, reconoce AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente

reconoció que lasecuestra y "elimina" aque pasan por México rumbo a Estados Unidos.La tarde de este martes, Presidencia de la República difundió la sesión plenaria de la cumbre "Por una vecindad fraterna y con bienestar", que se llevó a cabo este domingo en Palenque, Chiapas y a los cuales acudieron los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Colombia, Gustavo Petro; de Honduras, Xiomara Castro, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry; así como representes de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Belice y Panamá.El presidente López Obrador también reconoció que en los últimos tiempos se presenta un incremento "considerable" de los flujos migratorios, por lo que llamó a que todos los países de la región a unirse para atender las causas que originan la migración."Nosotros cuidamos a los, sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte, hay traficantes de personas, hayque secuestra, que elimina"Y también muchos accidentes de tráfico, de transporte constantemente, lamentablemente produciendo volcaduras de camionetas con, asfixias en las cajas de trailers y pierden la vida muchos".El presidentetambién reprochó que el gobierno de Estados Unidos destine más dinero al armamentismo para las guerras que lo que invierte en la cooperación para el desarrollo de países de la región, por lo que llamó a sus homólogos a actuar no quedarse esperando que el gobierno de Estados Unidos tome "iniciativas de fondo"."Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no lo suficiente porque no se animan, no se atreven a ir al fondo. Es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras, que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo a la búsqueda del bienestar de los pueblos. A pesar de que sabemos que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Sin embargo, vamos buscando convencerlos de que hay que participar juntos, se avanza lentos, pero no vamos a desistir, vamos a continuar planteando este tema con el gobierno de Estados Unidos."Pero no podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo, nos podemos ayudar mutuamente y este es el propósito de esta reunión", dijo.En esta cumbre migratoria, el presidente López Obrador ofreció implementar en una decena de países de Centroamérica y Sudamérica programas insignia de su gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, para afrontar la grave crisis migratoria que se presenta en la región.