Demanda Anaya a ELA por daño

CIUDAD DE MÉXICO.- El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó una demanda esta mañana contra el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya por daño moral.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Anaya Cortés publicó la carátula de su demanda que fue entregada a las 9:19 de la mañana.

La demanda consta de 17 páginas y fue presentada por el bufete Regalado & Galindo.

En su mensaje de Twitter, Anaya Cortés dijo que cumplió como lo adelantó desde la noche de este miércoles que iniciaría acciones legales ante el Poder Judicial Federal de demandar por daño moral a Emilio Lozoya.

"Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya Austin. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado", posteó el político panista queretano.

Este miércoles, Anaya Cortés calificó las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra de haberle entregado 6 millones 800 mil pesos para sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro, como falsas, absurdas y mentirosas.

"Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra", aseguró Anaya.

"Se suele decir que el que calla otorga: yo no callo ni otorgo. La historia se repite. Esta película ya la vi y la viví: durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la Presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables, y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado, porque jamás cometí un delito. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México", aseguró.

En un comunicado, Anaya Cortés dijo que las acusaciones en su contra no solamente son falsas, sino verdaderamente absurdas, lo que no solamente le provocan repudio, sino que tal mentira no resiste el más mínimo análisis.

Anaya Cortés describe -que Según Lozoya- la entrega del dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que los 6 millones 800 mil pesos se entregaron en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.