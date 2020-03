Demanda de cubrebocas se incrementó sin ser necesario

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, alertó que ha habido un incremento innecesario en la venta al público en general de cubrebocas, en el marco de la contingencia por Coronavirus 2019.

No es necesario que la población en general utilice cubrebocas, y que estos son para el personal de salud y para las personas que ya fueron diagnosticadas como positivas al virus, por lo que ameritan estar en resguardo en el Hospital.

"La demanda de compra de cubrebocas se ha incrementado innecesariamente, eso finalmente tiene implicaciones para el personal de salud que es el que está en contacto cercano con los virus o con pacientes que potencialmente están excretando virus, y que son los que deben de protegerse".

Destacó que el incremento en la demanda ha generado una escalada en los precios y que no se puedan encontrar estos insumos en las farmacias. Inclusive el Senado de la República ordenó la compra de una gran cantidad de cubrebocas, aunque ello no sea necesario.

"Han comprado tantos que hay escasez, las empresas que se dedican a la fabricación de cubrebocas están produciendo 24 horas al día los 7 días de la semana para cubrir la demanda".

En el escenario 1 de la contingencia en que se encuentra México, no es necesario que la gente se ponga cubrebocas para salir a la calle. Estos insumos se tienen que guardar para los médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales que están en contacto con personas enfermas.

"No para la gente que está por todos lados, en cualquier sitio de la ciudad. En este momento no es necesario andar con cubrebocas", indicó.