Demanda SNTSS vacunación para todos los trabajadores del IMSS

Los trabajadores sindicalizados que laboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) demandaron al Gobierno Federal la vacunación total de todo el personal, porque, advirtieron que, de no hacerlo, los riesgos de contagios y muertes estarán vigentes.

"Ningún país, hospital, o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud", advirtió Arturo Olivares Cerda, secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en el marco de una manifestación por el Día del Trabajo.

Agregó que la pandemia ha ejercido niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre los trabajadores de la salud.

Reveló que según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 trabajadores de la salud están sufriendo depresión y ansiedad y 1 de cada 3 insomnio. Además, dijo, de acoso verbal, discriminación y violencia física.

"Los trabajadores de la salud han estado expuestos a entornos de gran demanda durante largas horas. El Covid-19 los ha colocado en niveles de riesgo sin precedentes, al igual que a sus familias", señaló.

"No es correcto abandonar a miles de trabajadores a su suerte en un momento clave de la batalla y menos cuando han dado todo por salvar vidas por más de un año".

Y agregó: "Exigimos la vacunación de todo el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay avances significativos, pero mientras no esté inmunizado el total del personal, los riesgos de contagios y muertes estarán vigentes".

Recordó que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a los gobiernos para que aborden las persistentes amenazas a la salud y a la seguridad de todos los trabajadores y pacientes en medio de esta pandemia.

Precisó que ésta pandemia ha recordado a todos los ciudadanos, el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas, por lo que la protección para este sector, es primordial.

"La protección de los trabajadores de la salud es la clave para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema de salud y de la sociedad misma", destacó.

Olivares Cerda aseguró que la humanización de los entornos laborales debe ser una prioridad.

"Los trabajadores son seres humanos, tienen vida propia y familia. Debemos cuidarnos en todos los ámbitos, física y emocional", concluyó.