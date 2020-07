Demandan a AMLO discutir con Trump sobre tráfico de armas

La Coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en su encuentro de mañana plantee a su homólogo estadunidense, Donald Trump, el necesario freno al tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Se estima que provenientes de Estados Unidos cada día se introducen ilegalmente a México cerca de dos mil armas, y éstas van a manos de integrantes de distintos grupos criminales, lo que incrementa el crimen y la violencia en territorio mexicano.

Por eso México debe plantear los temas de su interés, "la relación bilateral no puede estar sujeta a los dictados de Trump. México tiene que recuperar una política exterior autónoma, responsable, solidaria y soberana. Tampoco debe dejar que Trump lo utilice en su proyecto reelecionista", comentó.

Pidió aprovechar el encuentro para exponer las preocupaciones mexicanas, otra de ellas el tráfico de estupefacientes, asunto en el que los avances logrados entre ambos países durante administraciones pasadas "han quedado sepultados porque ahora la agenda está supeditada a los intereses políticos de Trump, como la construcción del muro y la deportación de migrantes".

También está el tema de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, a las que López Obrador se ha prestado, "al grado de utilizar la Guardia Nacional para frenar las caravanas migrantes, en lugar de destinarlos a atender la seguridad del país".

El beisbol, tema que López Obrador sugirió como parte de la plática, no es relevante, en cambio debe abordarse también el impacto de la pandemia en ambos países, resultado del tránsito comercial y de personas en la frontera, expuso Juárez Piña.

La legisladora perredista aseguró que aunque el motivo de la visita y el encuentro sea el T-MEC, "de poco servirá el eventual repunte económico que podría traer el T-MEC en México, si la violencia ahuyenta inversiones" como podría ocurrir en entidades como Puebla y Guanajuato, donde se asienta parte de la industria automotriz pero prevalece la inseguridad.

Ese ambiente de violencia es propiciado en parte por el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, mismas que son utilizadas por el crimen organizado para perpetrar delitos de alto impacto, "en la lucha entre grupos rivales o atentar contra funcionarios, como el caso de Omar García Harfuch".

Por eso planteó la relevancia de que el presidente mexicano ponga temas nacionales en la agenda bilateral y el mandatario López Obrador no ceda sólo a lo que le plantea el país vecino.