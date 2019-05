Demandan a AMLO no considerar a Jalife como parte del gobierno

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de 142 intelectuales solicitan al mandatario no considerar al periodista y analista político mexicano, Alfredo Jalife-Rahme Barrios, como parte de su gobierno.

En el documento intelectuales como Mariclaire Acosta, la académica Soledad Loaeza, el historiador Jean Meyer y el activista Javier Sicilia expresaron su desconcierto y preocupación, luego de que López Obrador se refiriera a Jalife como "una muy buena persona" y no negarle, si así lo quisiera, la oportunidad de ocupar algún cargo.

"Acerca de lo de Jalife. Es una muy buena persona. No creo yo que quiera ocupar un cargo, es un analista, un investigador; pero en el caso que hubiese algo que le interesara, como cualquier otro profesional analista, lo tomaríamos en cuenta. No hay veto para Jalife ni para nadie", dijo el mandatario en su conferencia matutina el pasado 24 de abril al responder una pregunta sobre si lo integraría al gobierno federal.

Los firmantes, entre ellos colaboradores de El Gran Diario de México como Héctor de Mauleón, Luis de la Calle, Alejandro Hope y Enrique Krauze califican a Jalife como representante extremo del discurso de odio en redes sociales.

Agregan que mujeres han sido objeto de vejaciones y acosos por parte del también médico, además de recurrir constantemente a la discriminación religiosa, racial y homosexual.

"México necesita un clima de respeto, tolerancia y conciliación, no de confrontación ni encono", concluyó el escrito del grupo de firmantes.

En marzo de este año, la cuenta oficial en Twitter de Jalife, fue suspendida por incumplir las reglas que prohíben evadir la suspensión permanente de la red social, siendo el hashtag #TwitterRegresaAJalife Trending topic. Uno de los políticos que salieron en defensa del analista fue el diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña.

"Mi respaldo a @AlfredoJalifeR_. Es la enésima vez que le retiran su cuenta en @twitter. Pero eso no es censura a la libertad de expresión, es la libertad de una empresa de silenciar a quien le dé la gana", escribió el legislador.



A continuación la lista de firmantes:

Mariclaire Acosta Urquidi

Héctor Aguilar Camín

Mateo Aguilar Mastretta

Catalina Aguilar Mastretta

Luis Miguel Aguilar

Rubén Aguilar

Fabián Aguinaco

Ivonne Alcántara

Miguel Alcubierre

Ramsés Ancira

Aurelio Asiain

María Baranda

Luis de la Barreda

Fernando Bazúa

Edmundo Berumen Torres

César Blanco

Carlos Bravo Regidor

Eduardo Caccia

Francisco Calderón

Luis de la Calle

Salvador Camarena

Amparo Casar María

Jorge G. Castañeda

Jorge Andrés Castañeda

Marina Castañeda

Ricardo Cayuela

Gabriela Cesarman

Salomón Chertorivsky

Magdalena Cisneros García

Paloma Alejandra Concha Delgado

Luisa Conesa

Santiago Corcuera Cabezut

Rolando Cordera

José Ramón Cossio

Juan Carlos Dávila

Jacobo Dayan

Christopher Domínguez Michael

Carlos Elizondo

Malva Flores

Alejandro Frank

Mario Luis Fuentes

Antonio García de León

Juan Pablo García Moreno

Fernando García Ramírez

María Josefa García Viveros

Sebastián Garrido

Roberta Garza

Oscar Gastélum

Diana Gatica

Ángel Gilberto Adame

Daniela Gleizer

Daniel Goldin

David Gómez Álvarez

Claudio X. González

Olbeth Hansberg

Omar Hernández

Víctor Hernández

Alejandro Hope

Gustavo de Hoyos

Julio Hubard

Esteban Illades

Arnoldo Krauss

Enrique Krauze

Marta Lamas

Jorge Landa

Luis Fernando Lara

Mario Lavista

Antonio Lazcano Araujo

Marco Levario

Guadalupe Lizárraga

Soledad Loaeza Tovar

Claudio Lomnitz

Jonathan López Siemers

Joaquín López-Dóriga

Cassio Luiselli

Rafael Luna Fernández de Lara

Pablo Majluf

Héctor Manjarrez

Carlos Martínez Assad

Andrea Guadalupe Martínez Baracs

Rodrigo Martínez Baracs

Ángeles Mastretta

Héctor de Mauleón

Verónica Mastretta

Carlos Maza Pesqueira

Nicolás Medina Mora

Víctor Manuel Mendiola

Jean Meyer

Pablo Mijangos y González

Kathya Millares

Berenice Miranda

Manuel Molano

Ignacio Morales Lechuga

Miriam Morales Sanhueza

María Elena Morera

Valeria Moy

Humberto Muñoz

Enrique Norten

Joel Ortega Juárez

Julio Patán

Eduardo Penagos

José Antonio de la Peña

Rafael Pérez Gay

Alejandro Pisanty

Jahziel Ponce

Gabriela Pulido Llano

Federico Reyes Heroles

Jesús Reyes Heroles

Jonathan Reyes

Arturo Ripstein

Ana Sofía Rodríguez

Jorge Javier Romero Vadillo

Ranulfo Romo

Alejandro Rosas

Andrés Rozental

Sandra Rozental

Luis Rubio

Álvaro Ruiz Rodilla

Dany Saadia

Pedro Saez Pueyo

Macario Schettino

Sara Sefchovich

Moisés Selman

Ezra Shabot

Guillermo Sheridan

Javier Sicilia

Maruan Soto Antaki

Dalila Soto Ayala

Jorge Suárez Vélez

Mony de Swaan

Leonardo Toledo

Joaquín Torrez

Francisco Valdés

José Luis Valdés

Martín Vivanco

José Woldenberg

Alexandra Zapata

Cecilia Soto

Alberto Szekely

Isabel Turrent

Xavier Velasco

Gabriel Zaid