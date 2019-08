Demandan mil 500 mdp para Fondo de Apoyo a Migrantes en 2020

Miles de extranjeros y connacionales deportados de Estados Unidos son "carne de cañón" del crimen organizado porque las entidades fronterizas ya no tienen recursos ni infraestructura para dar albergue, empleo y servicios de salud, advirtieron a diputados los responsables estatales de atención al migrante.

Por eso, demandaron al menos mil 500 millones de pesos como presupuesto para el Fondo de Apoyo a Migrantes en 2020, lo que les permitiría atender el aumento del flujo migratorio y el incremento en las deportaciones de extranjeros y de mexicanos remitidos a territorio nacional por Estados Unidos.

La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante (Conofam), que reúne a los funcionarios de las 32 entidades, advirtió la crisis que viven sobre todo entidades fronterizas por la desaparición de ese fondo; el desdén del Instituto Nacional de Migración (INM) para trabajar y las dificultades para que las secretarías de Educación (SEP) y de Salud (SS) permitan estudiar o den servicios de salud a niños mexicanos deportados junto con sus familias, son algunos de los factores.

A eso se suma la "criminal" negativa de la Cancillería a nombrar cónsules en Estados Unidos, con lo que podría coordinarse la atención a connacionales en ese país, dijo José Martín Carmona Flores, coordinador nacional de Conofam y director del Instituto Tamaulipeco para los migrantes.

El INM no ha aceptado reuniones, "no hay ni lista de cónsules, ni representantes de las secretarías", destacó al urgir los nombramientos.

En encuentro con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Julieta Kristal Vences (Morena), la Conofam pidió a los legisladores mediar para que cese la descoordinación del INM y la "negativa de apoyo" de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A nivel nacional en 2018 el fondo tuvo 300 millones de pesos para todas las entidades, pero debido a la austeridad este 2019 la Cámara de Diputados no destinó ni un peso, recordó Carmona.

Así, este año en que el número de migrantes y de deportaciones se han disparado, la situación se agravó, indicaron entre otros Martín Gerardo De Hoyos Vargas, director de vinculación y atención a coahuilenses en el extranjero; Luis García Barrón, director del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su familia del estado de Durango, Rhayenel Gómez, subdirector de Asuntos Internacionales del gobierno mexiquense y Alma Lidia de la Vega, subsecretaria de desarrollo social de Hidalgo.

El responsable de Coahuila, Martín Gerardo de Hoyos, expuso que los albergues están saturados y no hay recursos para apoyarlos, siendo que en 2018, vía el Fondo, un total 36 millones de pesos "y ahora cero", dijo en entrevista.

Sin atención, sin hospedaje ni empleo, "el crimen organizado está al acecho, ven a los migrantes y los secuestran o se los llevan, eso es lo que está pasando en las fronteras y no deja de ser un problema social y de seguridad y eso lo mismo lo vive Tamaulipas como California, Chihuahua, Sonora", advirtió.

Este gobierno federal "ha desamparado a los migrantes" acusó Luis García Barrón, de Durango, y cuestionó a los legisladores "sé que hicieron un punto de acuerdo y ¿qué más?"

José Juan Estrada de Zacatecas denunció qué hay más de un millón de niños que han sido deportados de Estados Unidos con sus padres y van a enfrentarse a insuficiencia de programas y atención para ellos.

Rhaynel Gómez, del Estado de México urgió a garantizar el derecho a la identidad pues sin documentos ni un protocolo para atender a los migrantes en retorno sobre todo los niños, "están siendo marginados y víctimas de racismo... se les está negando el derecho a la educación, por no tener una acta de nacimiento o CURP".

Christian Ayala, director del Instituto Poblano de asistencia al migrante, acusó que antes la Cancillería apoyaba económicamente a los migrantes repatriados, "pocos recursos pero ahora nada" y hoy el paisano en esa situación debe deshacerse de todo lo trabajado 30 años, si es que puede, para solventar gastos.

No hay apoyo, necesitamos un exhorto a la SRE para que trabaje de la mano con Conofam y las casas migrantes, advirtió.