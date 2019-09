Democracia atraviesa desencanto social: INE

El principal problema que enfrentan las democracias en el mundo es el desencanto de la ciudadanía, la cual ha visto un modo típico de hacer política con partidos convencionales que no han podido resolver los problemas fundamentales de la sociedad, consideró en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Dicho desencanto es utilizado y explotado por los nuevos demagogos del mundo para dañar las bases de la democracia", aseguró Córdova Vianello en su participación en la conferencia "Los retos de la democracia", la cual presentó en el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración, la semana pasada.

A esto, comentó, se suman los grandes problemas del país, como la pobreza, ya que México es el país más desigual del continente americano, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de la corrupción y la impunidad en 99% de los delitos que no son sancionados, así como la inseguridad.

"Para salvar a la democracia es necesario acabar con estos flagelos. Si no los resolvemos, vamos a tener una sociedad cada vez más desencantada", informó el consejero.

En el auditorio Arturo Elizundia Charles, Lorenzo Córdova Vianello destacó que los problemas mencionados se retroalimentan y generan una especie de caldo de cultivo peligroso, en el que pueden germinar funciones autoritarias.

Córdova Vianello advirtió que ante la expectativa que se está generando en México, si no se cumple, la desilusión de los ciudadanos puede llevar a experimentos como el que vive Brasil, país que eligió como presidente a Jair Bolsonaro.

Finalmente, el consejero presidente expuso que en México es necesario "construir democracia, construyendo ciudadanos".

La ciudadanía, dijo, tiene que estar cada vez más empoderada, el problema es que la situación actual puede llevarnos a contextos en los que se aleje de la política. "Los ciudadanos deben ser los verdaderos guardianes de la democracia", insistió.