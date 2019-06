"Demostraremos al mundo que podemos enfrentar el fenómeno migratorio"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno le demostrará al mundo y a los escépticos que puede enfrentar el fenómeno migratorio y que logrará que la migración sea opcional y no por necesidad.

En un evento oficial para entregar apoyos de programas Integrales de bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero, el mandatario dijo que uno de los resultados del acuerdo con Estados Unidos para frenar los aranceles a productos mexicanos es que el peso es la moneda que se ha fortalecido más en los últimos dos días en todo el mundo.

"Va a haber trabajo para todos, porque donde come uno, comen millones. Se van a multiplicar los apoyos para que no tengamos estás presiones y demostrar al mundo la manera de enfrentar el fenómeno migratorio.

"Vamos a demostrar al mundo que la migración va a ser opcional, los migrantes van a salir de sus pueblos por gusto no por necesidad", enfatizó.

Justo frente a la alcaldía de Gustavo A. Madero donde desde hace seis años López Obrador no realizaba un evento, aceptó que la aplicación de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos, iba a afectar a las empresas, generaría desempleo y no iba a llegar la inversión a México, además de que se tendrían problemas de devaluación en la moneda.

"Ayuda mucho el que podamos probar y demostrar que si se atienden las causas de la migración, el hambre, la pobreza, el desempleo y ahora tenemos tiempo vamos a ayudar a nuestros hermanos Centroamérica para que tengan trabajo en sus comunidades y en México", expresó.

Dijo que en el extranjero respetan a México porque se está llevando a cabo una transformación.