Denuncia Máynez persecución política en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, denunció persecución política en su contra, al mostrar la notificación de una indagatoria que la Fiscalía General de la República está realizando en su contra.

El líder de la bancada naranja aseguró que se trata de una respuesta por parte de este gobierno, a las denuncias que MC ha realizado en contra de Morena y sus aspirantes a la candidatura presidencial.

"La vieja política ya respondió a nuestra batalla contra las campañas ilegales y nuestros triunfos en los tribunales. Resulta que me quieren amedrentar e intimidar con el uso político de la Fiscalía General de la República", escribió en su cuenta de Twitter.

Álvarez Máynez aseguró que no tiene nada que ocultar, por lo que retó la Fiscalía a buscar lo que quieran.

"Que se dejen venir y busquen lo que quieran, porque aquí van a topar con pared. No tengo nada que ocultar", concluyó.