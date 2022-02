Denuncia Murayama hackeo a su Telegram

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, informó que su red social Telegram fue hackeado, por lo que pidió no atender los mensajes que puedan ser enviados en su nombre, a través de la plataforma.

"Me avisan que hackearon mi telegram. Atentos. Se pide dinero. Todo falso. Por fortuna no estoy en ningún problema. Gracias y saludos.", alertó el funcionario a través de su Twitter.

Murayama mostró imágenes de los mensajes que se envían a través de su cuenta de Telegram y en ellos se puede leer que quien se hace pasar por el consejero electoral pide ayuda para realizar un pago médico debido a que su banca no le permite hacer el movimiento, hasta el día de mañana.

También se muestra que pide que confirmen si podrán brindar la ayuda para enviar los datos de la cuenta donde debe hacerse el depósito.

Sin embargo, Murayama informó que no está en ningún problema y que todo lo que se envía en el mensaje es falso, ya que se trata de un hackeo.