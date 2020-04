Denuncia PAN presuntas anomalías en compra de ventiladores

La dirigencia nacional del PAN denunció presuntas irregularidades en la adquisición de 2 mil 600 ventiladores para atender casos de Covid-19, como haber pagado por ellos un sobreprecio de mil 160 millones de pesos, lo que será denunciado ante la Fiscalía General de la República.

El PAN acompañará su denuncia con documentos que le fueron entregados de manera anónima en su sede nacional, mismos que acreditarían que con el precio pagado a la empresa fabricante, de origen chino, el IMSS podría haber comprado 6 mil 305 ventiladores, es decir, 3 mil 804 más de los 2 mil 600 adquiridos.

En cambio, en la operación, la empresa intermediaria, Levanting Global Servicios LLS, S.A contratada para adquirir los ventiladores, y dedicada a servicios de ingeniería en exploración y producción de petróleo; petroquímica y generación de electricidad tuvo una ganancia de más de mil 100 millones de pesos.

Esa firma, identificada con actividades irregulares tanto en México como en Estados Unidos, carece de experiencia en equipo médico, denunció el PAN en un comunicado, que acompañó con la documentación que acreditaría la millonaria ganancia de la empresa mediadora.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que si bien hay una emergencia sanitaria, ésta "no puede ser pretexto para el mal uso de los recursos públicos; comprendemos la premura de conseguir los ventiladores, pero al mismo tiempo exigimos el cumplimiento de las leyes y refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas".

De acuerdo con los documentos, la firma del contrato se realizó el 31 de marzo pasado y ampara la compra de los 2 mil 500 aparatos, entre ellos 500 ventiladores de traslado pediátrico-adulto Covid-19 y 2 000 ventiladores adulto-pediátrico para Covid-19 por un total de 80 millones 725 mil dólares más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir 93.6 millones de dólares.

Sin embargo, según el acuerdo firmado entre la empresa Stefano International Commerce Co., LTD con sede en Shanghai, China y el Presidente de Levanting Global Servicios LLC S.A, Valdemar Pérez Ríos con fecha 30 de marzo, el precio pactado por 2,500 ventiladores es de 32 millones de dólares.

La empresa intermediaria presentó como domicilio fiscal para todo tipo de notificaciones una casa particular ubicada en una calle privada en Ciudad Satélite (Calle Manuel Navarrete 14), Naucalpan de Juárez, donde reciben notificaciones tanto la apoderada legal de la empresa y quien firma el contrato, María Antonieta Valdovinos Lara, como el presidente de la compañía, Valdemar Pérez Ríos.

Este empresario, de acuerdo a Mexicanos contra la Corrupción, ha sido vinculado a diversas irregularidades tanto en Estados Unidos como en México.