Denuncia Samuel García instalación de micrófonos en oficinas públicas de NL

El gobernador Samuel García acusó que "los patanes" de la anterior administración instalaron micrófonos conectados a Internet para espionaje en el piso 26 de la Torre Administrativa, en el área correspondiente a la Secretaría del Medio Ambiente, antes de Desarrollo Sustentable.

A través de una de sus historias en Instagram y mediante un boletín de prensa, García Sepúlveda dio a conocer el hallazgo: "Siguiendo con las anomalías detectadas de la pasada administración, el gobierno del Nuevo León encontró micrófonos en los contactos de Internet del piso 26 en donde están las oficinas de la recién creada Secretaría de Medio Ambiente, antes Desarrollo Sustentable, señaló la nueva administración.

Ante este incidente, se informó, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda ordenó un "barrido" en todas las dependencias gubernamentales para detectar otras posibles anomalías.

"No lo van a creer, ahorita les voy a mostrar lo que nos dejaron estos angelitos, la vieja política, la vieja administración, no lo van a creer", expuso el nuevo mandatario en un video subido a sus redes sociales.

Agregó que "la vieja política no para, el día de ayer en la Torre Administrativa en donde están todos los secretarios, uno de ellos, muy prudente mandó hacer un barrido y ¿qué creen?, en el piso 26 donde estaba la Secretaria de Desarrollo Sustentable encontramos micrófonos".

Comentó, "estos patanes algo tienen que esconder o algo hicieron que quieren saber qué va a hacer el nuevo gobierno'', dijo Samuel García.

Expuso que por lo anterior "he ordenado ahorita mismo que se mande a hacer barrido a todas las oficinas porque no vamos a dejar que se salgan con la suya, fíjense nada más estos patanes lo que nos dejaron".

Los micrófonos fueron colocados en los contactos de Internet en una de las paredes, informó el gobierno estatal.

Denuncias penales contra directivos de empresa paraestatal

Samuel García Sepúlveda, anunció denuncias penales contra directivos de la empresa paraestatal, Servicios de Agua y Drenaje, responsable del suministro de agua potable en toda la entidad. Afirmó que la empresa, estaba tomada por una mafia que al más puro estilo Corleone, tenía guaruras armados cuidando las oficinas, y los directivos atendían detrás de escritorios de mármol, que no hay ni en el Palacio de Gobierno.

El mandatario estatal afirmó que tuvo que mandar fuerza pública para desalojar a los directores de Comercialización y Operaciones, que se atrincheraron en sus oficinas para sacar toda la papelería, "y ahora andan amenazando que si no los reinstalo en sus cargos, habrá consecuencias".