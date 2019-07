Denuncian a "El Bronco" por incremento salarial en favor de su suegra

Representantes de varios colectivos presentaron, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una denuncia para que investigue presuntos ilícitos en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, debido a que, como empleada en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Teresa Martínez Galván, suegra del mandatario estatal, recibió en solo 14 meses un incremento salarial de 133%, al pasar de 28 mil 789 a 67 mil pesos mensuales.

Argumentaron que no existe una justificación legal para ese incremento de salario, ya que la suegra de "El Bronco" ni siquiera estuvo trabajando todo ese tiempo, pues había solicitado licencias por diez meses para buscar sin éxito la alcaldía de Santa Catarina como candidata independiente.

Demandaron que se dé marcha atrás a este incremento, se sancione con inhabilitación a quienes hayan participado en la autorización y en el beneficio, además de que debe regresar lo que haya cobrado indebidamente.

Liliana Flores Benavides, del colectivo Nosotros; Gilberto Marcos Handal, presidente de Vertebra, y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, acudieron a entregar la denuncia ante el fiscal especial anticorrupción, Javier Garza y Garza, a raíz de un supuesto abuso de autoridad y violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, que se estarían dando en el citado caso.

Marcos Handal comentó que el fiscal anticorrupción tiene facultades para requerir la información que necesite a la Secretaría de Administración, Contraloría, la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado y sus órganos de control, a fin de proceder contra quien resulte responsable.

El presidente de Vertebra señaló que el aumento de 133 por ciento conseguido por Martínez Galván en 14 meses, es totalmente desproporcionado, porque durante diez meses de ese periodo, estuvo con licencia para separarse del cargo, para dedicarse a su campaña por la alcaldía de Santa Catarina por la vía independiente.

Liliana Flores consideró que esto constituye un claro abuso del poder, por lo cual decidieron acudir ante la Fiscalía Anticorrupción, para que el hecho no quede meramente como algo anecdótico, porque es un aliciente a las malas conductas dentro del servicio público, para que se perpetúen la impunidad y la corrupción en todos los niveles del gobierno.

Añadió que el fiscal debe realizar una investigación rigurosa y presentar los resultados en breve tiempo, por los miles de buenos servidores públicos, que por más que se esfuercen jamás obtendrían un incremento tan sustancial como el conseguido por la suegra de "El Bronco", y también por todos los ciudadanos que aportan con sus impuestos los millones de pesos que cuesta sostener la Fiscalía Anticorrupción.

Juan Manuel Ramos dijo confiar que Javier Garza y Garza sabrá actuará conforme a derecho, y entenderá la gravedad e implicaciones sociales de este caso, que alienta la corrupción en la esfera pública.

Gilberto Marcos recordó que hace unos días el fiscal anticorrupción aseveró que si no hay mayores actuaciones, es porque les faltan denuncias, así que ahora ya tiene este en sus manos.

Juan Manuel Ramos agregó que los posibles hechos delictivos que se estarían cometiendo con el incremento desproporcionado en el sueldo de la suegra de "El Bronco", son abuso de la posición, conflicto de interés, y uso de la relación familiar para que resultara premiada Teresa Martínez Galván.