Denuncian a Polevsnky por violar estatutos de Morena

Militantes de Morena acusaron a la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, de violar el estatuto y desacatar los acuerdos que del Consejo Nacional morenista para iniciar la ruta de la elección interna para el relevo de las dirigencias nacional, estatal y municipales del partido.



De acuerdo a Armando Barreiro, Ulises Sáenz, Irma de la Cruz y Griselda de Fuentes, militantes históricos de Morena, Polevnsky se extralimitó en sus facultades e incurrió en omisiones y excesos al "simular" acuerdos de mayoría para designar a Leonel Godoy, secretario de Organización, e ignorar otras resoluciones del pasado Consejo del 7 de julio.



Entre otras, la orden de realizar el reconocimiento y acreditación ante la autoridad electoral del padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero y de los Comités de Base constituidos y registrados en el Sistema de Registro Nacional de Afiliación (Sirena), mismo que asciende a 3.1 millones de afiliados, mismos que podrían participar en la eleccion interna.



Tampoco se ha cumplido con la remoción de Carlos Suárez como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); la conformación de una comisión para coadyuvar en el proceso de elección interno de dirigencias y la constitución formal del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena.



Según acusaron el artículo 38 del estatuto de Morena establece que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena está obligado a implementar el Olán de acción que acuerde del Consejo Nacional, por lo que es ilegal que éste no se haya acatado.



La negativa a acatar los acuerdos se habría concretado en sesiones del CEN realizadas el 9 y 10 de julio para las que no se convocó en tiempo y forma y se les impidió el ajercicoo de sus derechos de votar en ese Comité a los secretarios de la diversidad sexual, y de defensa de los Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional.



En rueda de prensa, los morenistas anunciaron la realización de un Foro Nacional de Morena el 3 de agosto con rumbo a la elección interna para reforzar la construcción de ese partido desde las bases y que las decisiones no sean asumidas desde la cúpula.