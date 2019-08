Denuncian ante FGR a instituciones que dan Honoris Causa como el de Laura Bozzo

El representante del Consejo Doctoral Mexicano, Francisco Javier García Ramírez, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las instituciones que otorgan Doctorados Honoris Causa como el entregado a la presentadora de televisión Laura Bozzo.

El vocero del Consejo, quien también reveló que ha sufrido amenazas desde que denunció el caso, explicó que el objetivo de la denuncia es terminar con el "mercado negro" de los doctorados entregados de manera apócrifa a cambio de donativos, por lo que será la FGR la que determine si se ha constituido un delito.

"Casi cualquier persona puede entrar a Internet y ver los costos de las instituciones que marcan ahí, hasta las cuentas en los diferentes bancos donde se pueden hacer los depósitos que versan entre los 30, 40 y 60 mil pesos, depende de quién sea", sostuvo.

García Ramírez, quien en días pasados señaló que Bozzo presuntamente habría dado un donativo de 30 mil pesos al Claustro Académico Universitario, aclaró que la denuncia no busca retirar el Doctorado Honoris Causa, aunque consideró que ella podría ser citada para aclarar si fue víctima, responsable o solo para dar su postura al respecto.

"Nosotros no estamos aquí para retirar el documento (Doctorado) porque creemos que no tiene validez alguna, así es que para nosotros es irrelevante que se retire cuando no representa algo importante para nosotros", comentó.

El investigador y catedrático consideró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendría que verificar qué instituciones pueden otorgar dichos reconocimientos o bien que sean aprobados por instituciones de prestigio.

Lo que no nos parece correcto, dijo, es que una institución no reconocida, que ni siquiera tiene planes y programas para impartir Maestría o Doctorado, esté ostentándose como capaz de poder entregar académicamente estos reconocimientos.

García Ramírez informó también que el próximo martes presentará una denuncia civil de reparación del daño, ya que tras el caso Laura Bozzo ha recibido amenazas verbales y por redes sociales, además de haber sido separado de su trabajo administrativo en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), "continuo dando clases, pero administrativamente ya no estoy laborando ahí".

Sobre el motivo de la separación de su trabajo, el vocero del Consejo destacó que se debe "muy posiblemente por las controversias y a las amenazas que se han ido sobre mí persona y muy posiblemente sea que haya un ámbito de protección a esta institución".

Al argumentar "discrecionalidad de la investigación" García Ramírez evitó revelar los nombres de las instituciones educativas denunciadas este miércoles ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, reveló que se encuentran en el reconocimiento del Doctorado Honoris Causa otorgado a Laura Bozzo el pasado 30 de julio y donde se lee que el documento fue emitido por el Claustro Académico Universitario.