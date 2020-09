Denuncian ante FGR a subastadora Morton por venta de documentos históricos

El Archivo General de la Nación (AGN) levantó una denuncia contra la casa de subastas Morton por una subasta 75 lotes de documentos históricos que estarían siendo vendidos hoy martes a las 17 horas. A través de un comunicado, el AGN informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la casa subastadora Morton y las demás personas que resulten responsables, por la probable comercialización de Patrimonio Documental de la Nación y ha solicitado medidas cautelares para detener la subasta y asegurar los documentos históricos.

La institución encabezada por Carlos Enrique Ruiz Abreu argumentó que el artículo 121, fracción II, de la Ley General de Archivos establece que está prohibida la venta del Patrimonio Documental de la Nación, o de lo contrario se establecen sanciones penales y económicas. "Estos documentos se encuentran ofertados como parte de una subasta a realizarse a las 17:00 horas del martes 8 de septiembre de 2020, por lo que el Archivo General de la Nación solicita la intervención de la FGR para detener la subasta y asegurar dichos documentos, ya que presumiblemente pueden ser documentos que constituyen el patrimonio documental de la nación", dijo el AGN.

Agregó que los 75 lotes de documentos tratan sobre testimonios de diversa correspondencia que intercambiaron líderes del movimiento de Independencia, edictos relacionados con la conformación del primer imperio mexicano y bandos sobre la instauración del gobierno republicano tras el efímero primer imperio. Esos archivos contienen información que conforme al artículo 36, fracción II y III de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pueden ser considerados como monumentos históricos y, por ende, adoptan la categoría de Patrimonio Documental de la Nación. "Bajo este entendido, independientemente de quién tenga la posesión, no se puede lucrar con el Patrimonio Documental de la Nación, si bien los particulares pueden poseer y custodiar este patrimonio para su preservación, no tienen permitido venderlos ni lucrar con ellos".

La institución señaló que la casa subastadora estaría incurriendo en otra falta al no informarle sobre la intención de poner a la venta documentos históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional, contrario a lo establecido en el artículo 77 de la Ley General de Archivos, que establece que el AGN debe ser informado cuando se realicen o se tenga la intención de realizar traslados de dominio de documentos históricos de interés público, y en caso de omitirse dicha notificación, el AGN podrá solicitar la expropiación de dichos documentos. "Resulta indispensable que se dé cuenta al Archivo General de la Nación sobre dichos movimientos, con el propósito de que el AGN esté en condiciones de identificar probables actos constitutivos de tráfico ilícito de patrimonio documental de la nación, por lo que realizar la transferencia de propiedad o posesión de un documento considerado patrimonio documental de la nación constituye un delito conforme al artículo 121, fracción II de la Ley General de Archivos", dijo. El AGN dijo que la denuncia fue presentada por Marco Palafox Schmid, director jurídico del Archivo. EL UNIVERSAL solicitó a Morton un posicionamiento, pero no respondió.