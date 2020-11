Denuncian ante la FGJ-CDMX a mujeres que tomaron la CNDH por daño a propiedad ajena

Al menos 13 mujeres, algunas de las cuales participaron en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han sido denunciadas por los delitos de robo, daño a propiedad ajena y daño a inmueble.

Así lo informó Erika Martínez, madre de una menor víctima de abuso sexual, quien dijo que durante la semana pasada comenzaron a llegar las notificaciones de las denuncias a las oficinas de la CNDH, ubicadas la calle República de Cuba del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las 13 mujeres que fueron denunciadas acudirán este día a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde esperan recibir más información de las acusaciones en su contra.

Debido a estas denuncias, en estos momentos grupos feministas marchan a una oficina de la Fiscalía capitalina para apoyar a las acusadas.

La manifestación salió del Monumento a la Revolución y en ésta participan mujeres que mantienen tomada la CNDH.

"Esto es una cacería de brujas por parte de las autoridades", dijo Erika Martínez previo al inicio de la marcha.

Feministas marchan para rechazar citatorios

Un grupo de mujeres feministas inició una marcha desde el Monumento a la Revolución con dirección a la fiscalía desconcentrada de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en Cuauhtémoc, para protestar y rechazar los citatorios que ha remitido la institución para que se presenten a declarar integrantes señaladas en carpetas de investigación por daños a la propiedad.

El colectivo de no más de 90 mujeres avanza por Insurgentes y Reforma, por lo que se han iniciado cortes a la circulación para no afectar a los automovilistas.

Se sabe que el motivo de la protesta, previa a la programada el día de mañana miércoles, es para que no se "criminalice" la protesta; sin embargo, la principal causa es porque la FGJ ha remitido citatorios a ciertas mujeres que fueron señaladas por terceros como las responsables de causar daños en propiedad privada, tal como ocurrió en la carpeta CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/00022/06-2020, iniciada tras el robo a la tienda Adidas de 5 de Mayo.

Fuentes de la FGJ refirieron que se han iniciado otras indagatorias por daños a la propiedad causadas por colectivos feministas de acción directa.