Denuncian ataques a bases del EZLN en Chiapas

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) repudiaron el ataque de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ambas organizaciones señalaron que el pasado sábado 22 de agosto, cerca de las 11:00 horas, integrantes de la ORCAO "robaron y quemaron" las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, ubicado en el crucero Cuxuljá del municipio autónomo Lucio Cabañas, localizado en el municipio oficial de Ocosingo.

La organización "paramilitar" ORCAO, aseguraron en un comunicado, ha mantenido desde hace años presión y violencia permanente en contra de las comunidades zapatistas, como ocurre en el municipio autónomo Moisés Gandhi, para frenar la organización autónoma, privatizar las tierras, que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios bases de apoyo del EZLN.

El objetivo, enfatizaron, es amedrentar y amenazar a sus compañeros que desde abajo apuestan por la esperanza, así como realizar agresiones en contra de integrantes del CNI, que fueron violentados y "secuestrados por paramilitares" de ORCAO, el grupo Los Chinchulines y "gente" del partido Morena.

El CIG y el CNI, denunciaron "la guerra" que "desde arriba, se despliega en contra de la organización de las comunidades zapatistas; de manera simultánea, arriba" los malos gobiernos" buscan en el país imponer "megaproyectos de muerte", a los cuales se oponen, porque no están dispuestos a renunciar a sus territorios ni permitir la destrucción que prometen "los poderosos".

Las dos organizaciones responsabilizaron de los hechos del sábado pasado a la ORCAO, al partido Morena y a las gobiernos federal y estatal que no han dejado de" sembrar" violencia en la región, con el fin de golpear no sólo a las comunidades bases de apoyo del EZLN.

Sino, además a los pueblos "que sueñan la lucha por la vida", con sanar "a nuestra madre tierra" y no permitir que se privatice, que no regresen nunca más "los patrones capitalistas" y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas, y que esa luz siga floreciendo en los pueblos originarios "del CNI- CIG y toda la humanidad".

Para tales fines llamaron a las redes de apoyo, de resistencia y rebeldía a pronunciarse y movilizarse contra "la guerra de exterminio" que se agudiza, "peligrosamente" en contra de los pueblos zapatistas.