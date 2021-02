Denuncian "becarios fantasma" en Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", una de las principales apuestas del gobierno federal en materia social, enfrenta una serie de denuncias por supuestas irregularidades en esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que incluyen a más de un centenar de presuntas "empresas fantasma" donde están registrados beneficiarios, pero que en realidad no existen; casi 900 becarios que solo reciben la mitad del apoyo y más de 400 jóvenes que aparecen dados de alta pero no tienen acceso a la beca, pues líderes de organizaciones los cobran por ellos.

Estas supuestas irregularidades en el programa se refieren al periodo 2020-2021, y fueron dadas a conocer por el propio gobierno municipal de Juchitán, mismo que es encabezado por Morena, mediante una petición directa del propio edil Emilio Montero Pérez, quien en la primera semana de febrero solicitó que las secretarías federales del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Bienestar, respectivamente, auditen la operación del programa, ante denuncias de jóvenes que solamente recibían la mitad del apoyo mensual.

De acuerdo con información recabada por Jesús Alexis Bautista Pérez, director municipal de la Juventud del gobierno de Juchitán, en esta ciudad zapoteca se han detectado 114 "empresas fantasmas" cuyos representantes se inscribieron en el padrón de la Secretaría del Trabajo, para ofrecer la enseñanza a los jóvenes aprendices, pero en realidad no existen.

"Hemos documentado que los representantes de esas supuestas empresas, como talleres de soldadura, de carpintería, bordados y otras artesanías, dieron de alta a casi 900 jóvenes que solamente recibieron mensualmente la mitad del apoyo federal que asciende a la cantidad de 4 mil 310 pesos. La mitad restante fue a parar al bolsillo del dueño de la empresa fantasma", denuncia.

Según el presidente municipal Emilio Montero Pérez también se recibieron denuncias sobre becarios que sí existen y están dados de alta con la documentación, pero que no tienen acceso a los apoyos pues algunos líderes cobran por ellos. Se estima que son más de 400. "Esos jóvenes fueron defraudados por dirigentes políticos", acusa.

Entre estos jóvenes defraudados que fueron registrados al programa pero que no pueden cobrar la beca figuran al menos 136 hijos de los policías municipales, a quienes Bautista Pérez buscó inscribir en la plataforma del programa; sin embargo, el sistema rechazó el registro porque "ya habían sido dados de alta el año pasado y supuestamente ya habían cobrado".

Tras la imposibilidad de registrarse, los hijos de los policías explicaron que en diversos momentos del año pasado, acudieron con líderes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), organización social que pertenecen a Morena, donde les ofrecieron incluirlos en el referido programa y para ello les pidieron documentos como copia de la credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio.

"¿Y qué pasó? Nunca más nadie les habló. Los jóvenes no recibieron ninguna tarjeta, tampoco la aplicación bancaria y menos el dinero mensual. Bajo esa situación de defraudados están poco más de 400 jóvenes que ya no podrán ser beneficiarios del programa, porque se supone que ya recibieron el apoyo el año pasado", explica en entrevista el director municipal de la Juventud.

Ante esta serie de denuncias, los días 1, 2 y 3 de marzo, auditores de ambas dependencias acudirán a Juchitán para verificar la aplicación correcta del programa, quienes están citando a los becarios al Centro Integrador de la ciudad y les piden que lleven una identificación oficial y su tarjeta bancaria, con la advertencia de que si no acuden, perderán el apoyo, de acuerdo con el gobierno municipal.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha pedido combatir la corrupción y eso justamente estamos haciendo, por eso pedimos que auditen ese programa. No vamos a tolerar que algunos vivales se roben el dinero de los jóvenes", señala el edil.

Consultado sobre este tipo de irregularidades en torno al programa, mismas que incluso fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Marath Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, asegura se trata de casos aislados que han sido denunciados de forma oportuna ante las autoridades competentes.

"Son números que no impactan en absoluto al programa en su generalidad, que ha tenido a la fecha 1.6 millones de beneficiarios y tenemos aproximadamente 400 mil jóvenes inscritos. Sabemos que hay cuestionas que se tienen que atender, pero esto no mancha el funcionamiento del programa, por el contrario hemos tenidos experiencias sólidas y exitosas", afirma.

El funcionario agrega que los mecanismos propios del programa, como la estructura territorial y una buena articulación con otras dependencias del gobierno ha ayudado a que haya una "buena fiscalización sobre el funcionamiento", misma que, incluso, lo blinda de que sea utilizado con fines electorales.

"Hay que hacer una distinción muy clara, entre un programa que es un derecho de los jóvenes, que aunque está planteado en un momento electoral tiene que seguir funcionando, pero que para evitar este tipo de señalamientos no se harán más vinculaciones de jóvenes cuando se acerquen las campañas", afirma tras asistir a la presentación de la estrategia de reactivación económica del sector turismo, celebrada en Oaxaca, mediante la cual se ofrecerán 50 mil becas de este programa a jóvenes de 10 estados que quieran formarse en empresas turísticas.

Por su parte, Nancy Ortiz Cabrera, delegada de los programas de Bienestar en Oaxaca, rechaza que existan presuntas usos electorales o presuntas irregularidades en la aplicación del programa y ante medios de comunicación pidió que los jóvenes no se presten a este tipo de prácticas si se lo solicitan, pues recordó que para que se concrete un acto de corrupción de necesita de dos partes.