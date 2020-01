Denuncian desabasto de gas natural en Yucatán

A finales de noviembre de 2019, en una de sus "mañaneras", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "pronto" se licitará un gasoducto que irá de Tuxpan, Veracruz, a Yucatán, para producir energía eléctrica en la zona y actualmente hay desabasto del energético en la localidad.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación estatal, Alberto Abraham Xacur, informó que hasta ahora no se ha concretado el proyecto de ampliar el ducto entre Tuxpan y Yucatán, por lo que la distribución no se está realizando al 100% y en consecuencia no llega suficiente gas natural a la Península.

El Centro Nacional de Gas Natural (Cenagas), desde finales del 2019, ya se encontraba registrado y avalado ante la Secretaría de Hacienda, la cual autorizó 600 millones de pesos para su desarrollo.

Abraham Xacur comentó que el abasto del gas natural a Yucatán todavía es insuficiente para generar energía eléctrica más económica, "pues todavía a finales de diciembre los industriales tuvimos que pagar 22% más por el consumo de energía que en todo el país, lo cual es un duro golpe para la economía del Estado".

Señaló que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad puedan operar a toda su capacidad y generan energía a menor costo necesitan 250 millones de pies cúbicos de gas natural.