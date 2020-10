Denuncian en el IMIEM falta de insumos para atender pacientes Covid

Trabajadores del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) y sus familiares demandaron al gobierno mexiquense, a la Cámara de Diputados local y la Secretaría de Salud que atiendan sus demandas, pues durante la pandemia por Covid, el director de la unidad hospitalaria no entregó los insumos suficientes para atender a los pacientes con el virus y el personal médico contagiado no fue incapacitado.

En conferencia de prensa, Hugo Tellez Salazar, médico adscrito al hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM, dijo que la situación es crítica dentro del hospital, pues al menos hay dos casos documentados, uno empleado del banco de sangre y un camillero, quienes se contagiaron de SARS-CoV2, que están en estado grave de saludo.

En el caso del camillero, detalló que cuando comenzó con los síntomas no le dieron atención médica, ni incapacidad, la enfermedad avanzó y ahora se encuentra hospitalizado en terapia intensiva en el Centro Médico del ISSEMyM. Recalcaron que pese a que cuentan con seguridad social no recibieron el apoyo que merecen, los trabajadores contagiados no recibieron atención médica adecuada y algunos debieron acudir a hospitales particulares, donde desembolsaron hasta 100 mil pesos o más para su tratamiento.

Por estos hechos, la Abogada Marisol Cielo Valdez Hermosillo representante legal del grupo de médicos inconformes informó que decidieron hacer públicas las demandas, pues no es el único hospital mexiquense que presenta esta situación y hay "muchos doctores, enfermeros, camilleros, personal de limpieza que no tienen otra forma de hacer llegar su voz a las autoridades para que proteja sus derechos de vida y laborales".

Indicó que el 22 de septiembre entregaron un escrito dirigido al gobernador Alfredo del Mazo, en el que asentaron que temen a represalias y afectaciones en su trabajo, pues si bien es cierto que hay dos médicos encabezando la inconformidad, el resto del personal se siente amenazado.

El escrito fue remitido al Congreso del Estado de México, a la directora del IMIEM, Mínica Pérez, la Secretaría general de Gobernación, a la Secretaría de Salud. "Pedimos la investigación, sanción y destitución de las autoridades que resulten responsables de la omisión con fundamento a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, las quejas están presentadas ante la contraloría estatal a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y de ser viable la baja de los responsables", enfatizó.